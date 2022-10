Campioana mondială la popice, Luminița Dogaru, invitată la Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni

Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni, a celebrat vineri, 30.09.2022, Ziua Europeană a Sportului Școlar.

Comisia Europeană împreună cu Hungarian School Sport Federation și International Sport and Culture Association Danemarca au decis în urmă cu 6 ani ca ultima zi de vineri a lunii Septembrie să fie dedicată sărbătoririi activităților fizice în unitățile de învățământ din toată Europa.

La nivel național evenimentul este promovat și organizat de către Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava în colaborare cu colegi din Asociațiile Județene Sportul pentru Toți din țară.

European School Sport Day este considerat un eveniment major, fiind parte a conceptului #BeActive al Uniunii Europene, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, 23-30 septembrie 2022, celebrată în acest an sub sloganul Going Green in Sport, promovând sportul și ecologia ca elemente educative.

Pentru a pregăti această zi, elevii claselor de gimnaziu au realizat afișe / postere prin care au evidențiat importanța sportului pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Prin afișarea acestora pe holurile școlii, mesajele transmise au ajuns la toți elevii.

Vineri, 30.09.2022, de Ziua Europeană a Sportului Școlar, pe terenul de sport al școlii, elevi din clasele de învățământ primar și gimnazial, dar și preșcolari, s-au bucurat de activități sportive diversificate: jocuri sportive, ștafete și multă mișcare pe fond muzical, coordonați de cadrele didactice de educație fizică și sport, dna. Eugenia Neagoe și domnul Horia Ionuț Pană. În plus, doamnele antrenor Nicoleta Mocanu și Adina Rădulescu de la Nico Fitness – Asociația „Întoarce-te la sport”, au antrenat toți participanții cu zumba și boomwhackers.

O demostrație senzațională au realizat două gimnaste, Daria Mihai și Alexia Arsene, eleve în clasa a III-a, care se antrenează la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.

Toate activitățile au fost antrenante, susținute cu entuziasm și bucurie de participanți, și încurajate de elevi, cadre didactice, părinți și invitații prezenți la această activitate.

Am avut onoarea să avem alături de noi invitați speciali, pe doamna Luminița Dogaru, campioana lumii la popice, care este din orașul nostru, Boldești-Scăeni, dna. inspector pentru educație fizică și sport Iuliana Tudor, dna. inpector pentru învățământul primar Camelia Stroe-Bibescu, dl. director al Clubului Școlar Sportiv Ploiești Munteanu Doru, dl. primar Constantin Bucuroiu, dl. viceprimar Florin Dincă, dl. consilier Tudor Costescu, sportivi de performanță – dna. Maria Andrei (atletism), dl. Florin Andrei (atletism).

Sportivii și invitații le-au împărtășit elevilor din experiența personală, au evidențiat caracterul important al exercițiilor fizice, le-au recomandat elevilor să reducă timpul petrecut în fața dispozitivelor electronice în favoarea mișcării de orice fel și au menționat oportunitatea de a practica sportul de performanță prin Cluburile Școlare Sportive.

Evenimentul a fost organizat de dna. director Marcela Ghiță împreună cu profesorii de educație fizică Eugenia Neagoe și Horia Ionuț Pană, în colaborare cu întreg personalul Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni.

Mulțumim tuturor celor implicați – invitați, cadre didactice, elevi, părinți!

Un text de Prof. Ghiță Marcela