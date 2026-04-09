Delegație economică și medicală din China, în vizită în Prahova

Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat, în perioada 7–8 aprilie 2026, vizita în România a unei delegații complexe și multidisciplinare din China, formată din oficiali ai Departamentului de Relații Externe și ai Asociației de Prietenie cu Țările Străine din Provincia Guangdong, reprezentanți ai conducerii orașului Foshan, precum și medici și profesori universitari din spitale și universități de medicină din această regiune.

Programul delegației a inclus întâlniri oficiale în județul Prahova, vizite la companii locale și discuții de afaceri cu antreprenori prahoveni, precum și alte întrevederi la București.

Întâlniri cu autorități și mediul de afaceri din Prahova

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a fost gazda vizitei în județ a delegației chineze. În cadrul programului a fost organizată o întâlnire de lucru la sediul instituției, la care au participat prefectul Daniel Nicodim, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Mario Daniel Soare, precum și rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Alin Diniță, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri local.

Delegația a avut, de asemenea, discuții la Sinaia cu primarul Vlad Oprea, precum și un schimb de experiență pe teme medicale și farmaceutice.

Domenii vizate: energie, construcții, robotică și turism

Potrivit organizatorilor, discuțiile au vizat consolidarea relațiilor de colaborare bilaterală pe plan instituțional, academic și economic, fiind identificate mai multe domenii de interes comun.

Printre acestea se numără sectorul medical, construcțiile și importul de materiale de construcții, automatizările și robotica, turismul, exportul de vinuri, energia regenerabilă și atragerea de investiții chineze în județul Prahova.

Guangdong, una dintre cele mai puternice regiuni economice din lume

Potrivit informațiilor furn izate de CCI Prahova, Provincia Guangdong, situată în sudul Chinei, este cea mai populată și una dintre cele mai dezvoltate regiuni economice ale țării, cu aproximativ 126 de milioane de locuitori. Capitala sa, Guangzhou, alături de orașe precum Shenzhen, Dongguan și Foshan, formează un important nucleu industrial și tehnologic global, unde activează companii de renume internațional.

Cu un produs intern brut estimat la aproximativ 1,9 trilioane de dolari, Guangdong reprezintă un motor esențial al exporturilor chineze și un pilon al regiunii economice Greater Bay Area, având legături economice puternice cu Hong Kong și Macao.

Camera de Comerț și Industrie Prahova este un partener instituțional important al autorităților din Guangdong, cele două părți derulând de-a lungul timpului acțiuni comune, vizite reciproce și schimburi de expertiză, concretizate prin semnarea a două acorduri de colaborare.

