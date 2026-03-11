Auchan negociază cu Indotek vânzarea centrului ATAC Ploiești și a altor trei din țară

Grupul francez Auchan, desfășoară în prezent negocieri exclusive cu Grupul Indotek, controlat de omul de afaceri ungur Dániel Jellinek, pentru vânzarea spațiului în care funcționează patru hipermarketuri discount ATAC din România, scrie Profit.ro. Unul din cele patru spații este cel în care funcționează Auchan Ploiești.

- Publicitate -

Tranzacția pentru toate cele patru locații este evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro. Discuțiile se desfășoară pentru vânzarea a patru din cele nouă centre pe care grupul francez Auchan le deține pe teritoriul României. Suprafața cumulată a acestor proprietăți depășește 25.200 de metri pătrați.

În ceea ce privește spațiul de la Ploiești, acesta este cel mai mare dintre cele patru, având o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Este cel deschis în locul Auchan Discount Ploiești. Celelalte trei centre sunt în Brașov, Târgu Mureș și Satu Mare.

- Publicitate -

„Ca politică generală, nu comentăm speculațiile din piață sau stadiul unor potențiale tranzacții. Putem confirma că România rămâne o piață importantă pentru Indotek Group și continuăm să monitorizăm oportunitățile de extindere a portofoliului nostru de real estate comercial din țară”, au transmis reprezentanții Indotek pentru sursa citată.

Tranzacția imobiliară este una de tip sale & lease back (vânzare & închiriere), care prevede achiziționarea dreptului de proprietate asupra „pereților” centrelor comerciale în cadrul cărora operează hipermaketurile ATAC în sistem de chiriaș.

Astfel, trebuie precizat că tranzacția nu are legătură cu brandul Auchan, care continuă să se extindă în România, ci doar cu spațiile fizice în care funcționează aceste magazine.