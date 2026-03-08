- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Impozitul pe locuință: reducerile nu se aplică pentru ianuarie și februarie

Marius Nica
Autor: Marius Nica
SPFL Ploiesti bani
Foto cu caracter ilustrativ

Reducerile decise recent de Guvern pentru impozitul pe locuință nu se aplică retroactiv pentru primele două luni ale anului (ianuarie–februarie), ci doar pentru perioada martie–decembrie.

- Publicitate -

Astfel, persoanele care au achitat deja impozitul pe tot anul vor putea solicita înapoi doar diferența rezultată din aplicarea reducerii pentru lunile martie–decembrie, nu și pentru ianuarie–februarie.

La fel, cei care plătesc în perioada următoare vor vedea că reducerea este calculată doar pentru martie–decembrie.

- Publicitate -

Potrivit Profit.ro, motivul este că recalcularea obligațiilor fiscale de către primării nu se aplică retroactiv, ci doar pentru viitor, începând cu publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, iar unele primării își modifică deja sistemele informatice pentru a introduce noile reduceri.

După modificările legislative, reducerea vizează impozitele pentru locuințele vechi (15% pentru 50–100 de ani, 25% pentru peste 100 de ani), dar și pentru proprietățile deținute de persoane cu handicap (50% pentru handicap grav, 25% pentru handicap accentuat).

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -