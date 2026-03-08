Impozitul pe locuință: reducerile nu se aplică pentru ianuarie și februarie

Reducerile decise recent de Guvern pentru impozitul pe locuință nu se aplică retroactiv pentru primele două luni ale anului (ianuarie–februarie), ci doar pentru perioada martie–decembrie.

- Publicitate -

Astfel, persoanele care au achitat deja impozitul pe tot anul vor putea solicita înapoi doar diferența rezultată din aplicarea reducerii pentru lunile martie–decembrie, nu și pentru ianuarie–februarie.

La fel, cei care plătesc în perioada următoare vor vedea că reducerea este calculată doar pentru martie–decembrie.

- Publicitate -

Potrivit Profit.ro, motivul este că recalcularea obligațiilor fiscale de către primării nu se aplică retroactiv, ci doar pentru viitor, începând cu publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, iar unele primării își modifică deja sistemele informatice pentru a introduce noile reduceri.

După modificările legislative, reducerea vizează impozitele pentru locuințele vechi (15% pentru 50–100 de ani, 25% pentru peste 100 de ani), dar și pentru proprietățile deținute de persoane cu handicap (50% pentru handicap grav, 25% pentru handicap accentuat).