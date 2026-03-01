Rata șomajului în Prahova, în ianuarie 2026, mai mică decât media națională

Potrivit unui comunicat de presă dat publicității săptămâna aceasta de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, rata șomajului în județ a fost, în luna ianuarie 2026, de 2,25%. Valoarea se situează sub media națională de 3,77%, corespunzătoare aceleiași perioade.

Potrivit datelor transmise de AJOFM Prahova, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în evidențele agenției erau înregistrați 5.945 șomeri (din care 3.174 femei), rata șomajului fiind de 2,25%.

Din totalul de 5.945 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Prahova, 2.599 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.346 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.024 șomeri provin din mediul rural și 1.921 sunt din mediul urban, mai informează sursa citată.

Șomerii cu studii gimnaziale, scoli profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Prahova (71%), urmat de cei cu studii liceale (21 %). Șomerii cu studii superioare sunt 8 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:

642 persoane foarte greu ocupabile,

1.605 greu ocupabile,

3.054 mediu ocupabile,

644 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Prahova.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Prahova sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Prahova la adresa www.anofm.ro.