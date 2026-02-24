Tranzacție majoră în retail: La Cocoș intră în grupul care deține Lidl și Kaufland

Moment important pentru comerțul din România. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care rețeaua Supermarket La Cocoș SA a fost preluată de Schwarz Group, gigantul care deține Lidl și Kaufland. La Cocoș a fost fondat de antreprenorul prahovean Iulian Nica, care a pornit de la un magazin în Ploiești și a ajuns să dețină o rețea de șapte supermarketuri în marile orașe din România, inclusiv în București.

Consiliul Concurenței a autorizat una din tranzacțile anului

Consiliul Concurenței a autorizat condiționat tranzacția prin care grupul Schwarz Group, prin Project Brazil Beta GmbH, preia rețeaua Supermarket La Cocoș SA. Decizia vine în urma unei investigații aprofundate, autoritatea precizând că este doar al doilea caz din istoria sa în care a fost declanșată o analiză extinsă a unei concentrări economice.

Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, tranzacția are un impact potențial major asupra pieței de retail alimentar, motiv pentru care autorizarea a fost condiționată de angajamente ferme privind prețurile, concurența și protecția furnizorilor.

De ce este importantă tranzacția

Grupul Schwarz operează în România prin intermediul rețelelor Kaufland Romania și Lidl Romania, doi dintre cei mai mari jucători din comerțul alimentar modern.

La Cocoș, retailer românesc cunoscut pentru modelul său de business bazat pe prețuri reduse și volume mari, operează magazine în Ploiești (două unități), București, Brașov, iar în 2025 s-a extins în Pitești, Craiova și Arad.

Angajamentele asumate: plafonarea marjelor și protejarea modelului La Cocoș

Pentru a evita o concentrare excesivă a puterii de piață, grupul Schwarz s-a angajat: să mențină strategia de preț a La Cocoș fără a depăși marja brută de referință timp de 4 ani; să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei pentru o perioadă de 5 ani; să păstreze formatul actual al magazinelor La Cocoș timp de 5 ani și să mențină compania separată operațional și comercial de Kaufland și Lidl pentru 5 ani.

Aceste condiții urmăresc să păstreze modelul La Cocoș – un format orientat către discount agresiv și volume mari – și să asigure menținerea presiunii concurențiale asupra prețurilor.

Extindere națională și monitorizare strictă

Un element esențial al acordului este angajamentul de extindere a rețelei La Cocoș la nivel național în următorii 5 ani. Obiectivul declarat este creșterea accesului consumatorilor la acest model de magazin și intensificarea competiției pe piețele locale.

În plus, grupul Schwarz nu va putea realiza achiziții sub pragurile de notificare în retailul alimentar, pentru a evita consolidări suplimentare în piețe deja concentrate. De asemenea, orice achiziție sau închiriere de spații comerciale va trebui notificată autorității de concurență.

Protecție pentru furnizorii exclusivi

Un alt punct sensibil îl reprezintă relația cu furnizorii. Schwarz s-a angajat ca, timp de doi ani, să mențină relațiile comerciale ale La Cocoș cu furnizorii care nu colaborează deja cu Kaufland sau Lidl.

Măsura urmărește să limiteze presiunea comercială asupra furnizorilor mici și mijlocii și să păstreze diversitatea sortimentelor din magazine.

De la un magazin în Ploiești la o rețea națională

Fondată în 2014, la Ploiești, de antreprenorul prahovean Iulian Nica, La Cocoș a pornit ca un concept curajos: hipermarket de tip hiperdiscount, cu prețuri agresive și marje reduse.

În 2025, rețeaua a depășit 1,5 miliarde de lei cifră de afaceri, în creștere cu 28% față de anul precedent, potrivit datelor citate de Ziarul Financiar. Performanța este cu atât mai relevantă cu cât a fost obținută într-un context economic dificil, marcat de inflație ridicată, majorări de taxe și scăderea puterii de cumpărare.

În doar câțiva ani, La Cocoș a trecut de la două magazine în Ploiești și unul în București la șapte unități la nivel național, prin extinderi în Brașov, Pitești, Craiova și Arad.