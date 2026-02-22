Lovitură pe piața firmelor de curierat. Cine preia Cargus

Consiliul Concurenței a anunțat că supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Delivery Solutions S.A. (Sameday) în vederea preluării Cargus S.R.L. și a subsidiarei acesteia, EOPS Solutions SRL.

Autoritatea de concurență a identificat o serie de posibile îngrijorări concurențiale în contextul tranzacției, iar angajamentele formulate de Sameday au rolul de a le înlătura.

Sameday este deținută de Dante International S.A., compania care operează platforma eMAG, în timp ce Cargus este controlată de Celero Investments S.à.r.l., companie aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa.

Ce promite Sameday

Potrivit comunicatului transmis de Consiliul Concurenței, angajamentele propuse de Sameday vizează, printre altele:

menținerea până la finalul anului 2026 a condițiilor comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi;

cesionarea activităților privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus;

implementarea unei proceduri clare pentru gestionarea relației cu curierii care livrează comenzile comercianților din eMAG Marketplace;

informarea comercianților care colaborează cu cele două societăți cu privire la tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletelor.

Potrivit autorității, aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea calității serviciilor pentru clienți și menținerea unui mediu concurențial adecvat pe piața serviciilor de curierat.

Dezbatere publică până pe 2 martie

Angajamentele propuse pot fi consultate pe site-ul Consiliului Concurenței, iar eventualele observații pot fi transmise până la data de 2 martie 2026, fie prin e-mail, la adresa [email protected], fie prin poștă, la sediul instituției din București.

După analizarea observațiilor primite, Consiliul Concurenței poate solicita modificarea angajamentelor sau poate decide acceptarea ori respingerea acestora.

Decizia finală va stabili dacă tranzacția prin care Sameday preia Cargus poate fi autorizată în forma propusă sau va necesita condiții suplimentare.