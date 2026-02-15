- Publicitate -
Când se deschid prima farmacie și magazin Bebe Tei din Prahova, lângă Ploiești

Autor: Marius Nica
bebe tei

Prima unitate din lanțul de farmacii și magazine Bebe Tei din Prahova se deschide luni, 16 februarie, în imediata apropiere a magazinului Dedeman Blejoi, vis-a-vis de Shopping City Ploiești.

Anunțul oficial a fost făcut în această dimineață, pe pagina de Facebook Bebe Tei. Deocamdată, nu a fost dezvăluită și ora deschiderii, însă, potrivit unor surse, este vorba de ora 10:00.

Farmacia Tei a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai mari lanțuri de profil din România, prima unitate fiind deschisă în 1992.

Afacerea a fost fondată de Roxana Maftei, care, potrivit presei economice, a mizat pe un model de business diferit față de cel clasic din domeniul farmaceutic.

Sub brandul Farmacia Tei sunt deschise, în prezent, numeroase puncte de retail farma cu suprafețe de aproximativ 1.000 de metri pătrați, care oferă o gamă diversificată de produse farmaceutice și parafarmaceutice.

