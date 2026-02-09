Scumpiri în lanț la pompă. Cât a ajuns un litru de motorină la Ploiești

Motorina a depășit de aproape două săptămâni pragul de 8 lei/litru la Ploiești, pe fondul noilor scumpiri la carburanți din ultimele săptămâni. În prezent, cea mai ieftină motorină se vinde cu 8,02 lei/litru, iar cea mai ieftină benzină cu 7,70 lei/litru.

De la începutul anului, prețurile carburanților au crescut cu aproape 50 de bani pe litru. După majorarea accizelor, au urmat scumpiri succesive la pompă, companiile petroliere invocând evoluția cotațiilor petrolului pe piața internațională.

Luni, 9 februarie, la Ploiești, un litru de motorină se vinde la prețuri cuprinse între 8,02 lei la Petrom și Lukoil, și 8,10 lei la Rompetrol. Benzina are prețuri între 7,70 lei și 7,85 lei/litru, în funcție de stație.

Carburanții premium sunt și mai scumpi: benzina depășește 8,20 lei/litru, iar motorina ajunge până la 8,50 lei/litru, potrivit prețurilor afișate la pompă.