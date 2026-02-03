Hervis dispare din Ploiești. Magazinele vor fi rebranduite sub un nume cunoscut din Europa

Magazinele Hervis din România au fost vândute, iar în cursul acestui an își vor schimba imaginea cu cea a noului proprietar.

Grupul austriac SPAR a vândut lanțul de magazine cu profil sportiv Hervis, prezent și în România. Cumpărătorul este Frasers Group, cel mai mare retailer de echipamente sportive din Marea Britanie.

În urma tranzacției, magazinele Hervis, inclusiv cele din Ploiești, vor începe tranziția către brandul Sports Direct, potrivit profit.ro.

Hervis operează 49 de magazine în România, două fiind în Ploiești, la Shopping City și Prahoiva Value Centre.

Cei 558 de angajați vor fi preluați de noul proprietar. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 342,5 milioane de lei.