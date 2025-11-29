La Cocoș a deschis al șaptelea magazin, la Arad. 15.000 de clienți și vânzări-record în prima zi!

Lanțul de hipermarketuri La Cocoș a inaugurat vineri, 28 noiembrie, cu succes, cel de-al saptelea hypermarket, la Arad, în locul fostului hypermarket Real/Remarkt, situat pe Calea Radnei, Nr 298. Cu ocazia inaugurării, clienții au fost întâmpinați cu oferte speciale și promoții atractive! La eveniment au fost prezenți Adrian Mutu, Cătălin Moroșanu si echipa de fotbal UTA Arad.

Managementul companiei mulțumește clienților

În prima zi, hipermarketul a înregistrat vânzări de 1.100.000 lei și a atras aproximativ 15.000 de vizitatori, confirmând interesul ridicat al publicului din regiune pentru modelul La Cocoș.

Managementul companiei transmite că rezultatele sunt peste așteptări și reprezintă încă o validare a conceptului HyperCash La Cocos , bazat pe prețuri cascadate în funcție de cantitate.

La Cocoș mulțumește clienților din Arad pentru încredere și promite menținerea modelului în același format oferindu-le întotdeauna prețuri corecte !

Magazinul din Arad va funcționa de luni până sâmbătă, în intervalul orar 07:30 – 20:30 și duminica de la 7:30 până la 19:30.

La Cocoș a introdus conceptul cu trei niveluri de preț

Fondat în 2014, la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a fost primul hipermarket din România care a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată.

Ca parte a planului de dezvoltare stabilit împreună cu actualii investitori – plan ce prevede

inaugurarea a 12 noi locații și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani – compania a deschis pe 24 ianuarie 2025, primul magazin din Brașov, în complexul comercial Brintex.Ulterior, pe 24 septembrie 2025, a fost inaugurat magazinul din Pitești, în centrul comercial Supernova si pe 30 octombrie a fost deschis un nou hipermarket în Craiova, in locul fostului magazin Pic. Astfel, rețeaua La Cocoș a ajuns la șapte unități la nivel național și estimează vânzări de aproximativ 300 de milioane de euro.

Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni.

Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de conducere, păstrând astfel viziunea și strategia inițială a brandului. Infuzia de capital adusă de către investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.