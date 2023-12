Statului român nu-i pasă de sănătate, dar iubește păcănelele. De la 1 ianuarie, TVAul la sălile de sport crește de la 5 la 19%

Nu înseamnă o sumă care chiar să conteze la bugetul de stat, dar înseamnă ceva în plus pentru fiecare abonament plătit pentru a merge la o sală de sport. Noile măsuri fiscale afectează și acest domeniu, pe care tot statul îl pusese la pământ în pandemie.

Disperarea de a scădea deficitul bugetar, măsură obligatorie dacă mai vrem fonduri de afară, a determinat statul român să acționeze ”bezmetic”, încercând să facă bani în plus din orice. Culmea, nu multinaționalele sunt afectate, ele externalizându-și liniștite profitul, ci tot antreprenorii mici și mijlocii autohtoni, indiferent activitățile economice prestate, care vor fi afectate direct sau indirect.

Guvernul a stabilit ca, de la 1 ianuarie 2024, TVA-ul pentru sălile de fitness să crească de la 5% la 19%. Hotărârea face parte dintr-o serie de măsuri fiscale, Legea 296/2023, asumate de executiv și promulgate de președintele Klaus Iohannis.

Ce pot face administratorii sălilor de sport?

Nici nu și-au revenit bine după pandemie, când o perioadă sălile au fost închise forțat în totalitate, apoi obligate să funcționeze cu un maxim de 30% din capacitatea sălilor, dar să plătească integral toate dările la stat, pe lângă chirii și alte cheltuieli curente. Iată că acum sunt din nou sugrumate de o măsură care pentru bugetul de stat nu înseamnă mare lucru, dar pentru fiecare sală în parte înseamnă enorm.

Administrator de sală: ”Încă mai plătim din ratele eșalonărilor de datorii acumulate în pandemie. Aveam încasări zero, dar aveam de plată. Am strâns din dinți, am venit cu bani de acasă și am supraviețuit. Ar fi trebuit să închidem, să ne batem joc de investițiile și munca noastră, dar să lăsăm pe capul statului șomeri. Nu am făcut-o, deși managerial era soluția corectă. Ne-am asumat costurile…

Statul doar la modul declarativ spune că susține sănătatea prin sport, prin mișcare. Este singurul medicament. Dar o țară cu oameni sănătoși cumpără mai puține medicamente, deci nu e utilă statului, care astfel pierde. De ce să avem o populație care înțelege cât de dăunător este sedentarismul? De ce să le facilităm posibilitatea să facă mișcare într-un cadru organizat, unde asigurăm asistență cu personal calificat, plătit pentru munca depusă?

Știe statul român câți oameni cu probleme medicale vin în sălile de sport pentru a face recuperare? Probabil că decidenții știu, dar nu le pasă.”

Gazeta Sporturilor publică o declarație halucinantă a ministrului Economiei, Radu Oprea, le-a oferit o alternativă celor care nu vor mai putea să acceseze sălile de sport din cauza unor probabile creșteri ale prețului la abonamente: „Dacă vrei să faci sport, poți să faci sport și în condiții în care să nu mergi la sală. Poți să faci în parc, în București poți alerga senzațional în Parcul Carol, pe treptele respective”.

Un studiu publicat de România Active relevă faptul că ”până în 2030, lipsa exerciţiilor fizice va fi o cauză majoră a peste 500 de milioane de cazuri noi de boli cronice şi tulburări mintale la nivel global, costând guvernele lumii peste 27 de miliarde de dolari.”

Creșterea tva de la 5 la 19% nu este singura problemă a sălilor de sport și implicit a practicanților de exerciții fizice. Se va majora și impozitul pe venit de la 1 la 3%.

Pentru a putea funcționa în continuare, administratorii sălilor de sport au două variante: concedierea parțială a personalului sau majorarea cu aproximativ 20-30 de lei a abonamentelor lunare, majorare raportată la media actuală a unor astfel de abonamente.

Ce vor avea clienții? Fie servicii mai slabe calitativ, incluzând aici și stagnarea investițiilor, fie abonamente mai scumpe, fără a fi vina celor care și așa au desfășurat această activitate economică fără vreun profit considerabil.