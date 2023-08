Tentativă de fraudă în numele BRD. Clienții sunt sunați de falși „consultanți financiari”

Clienții BRD au primit o notificare din partea băncii cu privire la o nouă metodă de fraudare.

Comunicatul BRD:

Pe retelele de socializare circula o metoda de fraudare foarte ingenioasa care promite castiguri rapide si substantiale.

Fraudatorii promoveaza acest gen de castiguri prin achizitia de diferite monede virtuale sau actiuni la companii binecunoscute. Acestia se folosesc chiar si de identitatea unor oameni de afaceri sau personalitati cunoscute pentru a fi cat mai credibili.

Victimele sunt contactate de catre fraudatori care se recomanda drept „consultanti financiari”. Acestia le propun sa achizitioneze diverse monede virtuale sau actiuni pe platforme de tranzactionare cu promisiunea unor castiguri substantiale.

Ulterior, aceste persoane manipuleaza victimele si le solicita sa instaleze pe calculatorul personal sau pe telefonul mobil o aplicatie (ex: Any Desk) care ofera fraudatorilor controlul total, de la distanta, asupra dispozitivului ,invocand ca acesta este procesul de transfer al castigurilor in contul victimei.

Victimei i se va cere sa acceseze aplicatia personala de internet si mobile banking (YOU BRD) pentru a se putea efectua incasarea. In realitate aceasta este manipulata sa efectueze plati catre conturile fraudatorilor.

Te rugam sa ai grija la astfel de tentative de frauda si sa ramai in siguranta!