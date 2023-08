Sinteza Raportului de inspectie 31.07.-01.08.2023 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 31.07.-01.08.2023, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie inopinanta la Petrotel – Lukoil S.A.

- Publicitate -

Tematica de control a vizat :

– verificare privind aspectele menționate în adresa inregistrata la IGSU cu nr. 93489 din 25.07.2023 și redirecționată la ISUJ Prahova unde a fost înregistrată cu nr. 3710396 din 26.07.2023 si respectiv în adresa înregistrată la Ministerul Mediului Apelor si Padurilor cu nr. 1732/DGCPB/24.07.2023, transmisă la GNM-Comisariatul General unde a fost înregistrată cu nr. 5958/GM/21.07.2023, redirecționată la GNM-CJ Prahova unde a fost înregistrată cu nr. 3087/24.07.2023, efectuată inopinat la nivelul operatorului având în vedere caracterul și conținutul elementelor din adresele menționate;

– obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Partile verificate ale obiectivului:

– Instalatia Cracare Catalică

– Instalatia Reformare Catalitică

– Instalația Cocsare

– Rampa –Descărcare-Încărcare Țiței

– Rampa CF GPL

– DCS- Tabloul unic de comandă al Instalației DAV3

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la deseurile de exomer (solutie apoasa ce contine si hidroxid de potasiu si urme de disulfuri), pe amplasamentul rafinăriei deseul se afla intr-un rezervor din otel inoxidabil cu o capacitate de 1000 m3 . Operatorul a incadrat desul conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei privind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, ca ”Deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase (Exomer)”- cod deșeu 06 06 02*. In AIM nr. PH-10/10.08.2015, revizuită în data de 22.02.2023 emisă de APM Prahova, deseul este mentionat in cap. 12 Gestiunea deșeurilor.

- Publicitate -

Operatorul a întocmit și raportat la APM Prahova lunar Fișa de gestiune a deseurilor din care ca in cursul anului 2023 nu au fost generate deseuri de exomer.

Operatorul a elaborat Fișa de caracterizare deșeu pentru ”Deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase (Exomer)” ed. 2 ian. 2023 cu frazele de pericol H319, 301, 331, 314 și 411;

In cadrul controlului in teren operatorul a indicat rezervorul V2/3 pentru stocarea deseurilor de exomer si rezervoarele V6/1 si V2/2 pentru stocarea deseurilor de soda. Pe timpul controlului, pentru aceste rezervoare nu au putut fi puse la dispozitie cartile tehnice. La rezervoarele V6/1 si V6/2 s-au constatat diferite stadii de coroziune. Rezervorul V6/2(PIF1979)-rezervor gol la data controlului, are efectuată inspecția tehnică încheiată cu Raport de inspecție nr. 300/24.11.2020 din care reiese că acesta a fost propus pentru casarea integrală.

Rezervoarele V6/1, V6/2, V2/2, V2/3 sunt exploatate la presiune atmosferică și temperatură ambientală, nesupunându-se în acest caz prescripțiilor ISCIR;

Deșeurile cu conținut de sulfuri periculoase-sode uzate, se regăsesc în notificarea SEVESO a operatorului nr. 6072/15.04.2020 înaintată către APM Prahova cu localizarea în rezervoarele V6/1,V.6/2,V2.3 și o cantitate maximă de stocare de 3000 de tone, cu mențiunea că datele se referă cumulat la deșeul de sodă uzată, deșeu care rezultă în continuare din procesul tehnologic al Instalației Merox și la deșeul de exomer, deșeu care nu se mai generează pe amplasament.

- Publicitate -

In ceea ce privește deșeul de sodă, pe timpul controlului acesta este stocat în rezervoarele V 6/1 și V2/2, deși în notificare în locul rezervorului V2/2 este nominalizat rezervorul V6/2; toate cele 4 rezervoare (V6/1, V6/2, V2/2, V2/3) au capacități egale, de respectiv 1000 metri cubi fiecare, constatându-se că schimbarea rezervorului de stocare V6/1 cu V2/2 nu a condus la modificarea capacității de stocare a deșeului de sodă dar reprezintă o indicație eronată privind indicarea cu exactitate a localizării din punct de vedere al denumirii rezervoarelor dedicate.

Pe timpul controlului operatorul a înaintat la APM Prahova erata înregistrată cu nr. 1490 din 01.08.2023 cu privire la înlocuirea rezervorului V6/2 cu rezervorul V2/2. In ceea ce privește condițiile de stocare/operare- ATM/0C, operatorul a indicat dotările rezervoarelor cu instalațiile de limitare și stingere a incendiilor aferente acestora fără să menționeze presiunile și temperaturile admise în rezervoare (unitățile de stocare), fiind necesară refacerea notificării cel puțin în sensul celor menționate dar fără limitare la acestea.

– Referitor la pompele FP12A și FP12B, din cadrul Instalației Cracare Catalitică care vehiculează motorină de cracare –LCO, la data și momentul verificării în teren a pompelor menționate, nu au fost constatate scurgeri, ca urmare a unor neetanșeități sau acumulări de produs petrolier-motorină de cracare, pe platforma de fixare;

- Publicitate -

-Referitor la instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, operatorul deține Lista instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu pentru care are întocmit Graficul de verificări în anul 2023. Petrotel Lukoil SA impreuna cu societatea care efectueaza verificarile si reparatiile la aceste instalatii a prezintat Lista instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu zona Instalatiilor CC, RC, Cx, Rampa CF Țiței, Rampa CF GPL în care sunt menționate butoanele de incendiu aferente fiecărei zone cu menționarea amplasării acestora. Din documentele menționate reiese că la nivelul rafinăriei se regăsesc un număr de 347 butoane de incendiu, dintre care 63 de butoane se regăsesc în instalațiile CC, RC, Cx, Rampa CF Țiței, Rampa CF GPL.

La vizita în teren din data de 31.07.2023 au fost verificate prin sondaj butoane de incendiu din toate instalațiile menționate anterior atât în ceea ce privește funcționarea acestora precum și identificarea localizarii lor constându-se funcționarea tuturor butoanelor verificate, cu indicarea zonei de amplasare a acestora în instalație;

-Referitor la stingatoarele de incendiu, Petrotel Lukoil SA a prezentat Centralizatorul stingătoare de incendiu din Petrotel Lukoil cu un număr total de 1427 bucăți, avand incheiat Contract de prestări servicii cu o firma autorizata pentru verificarea si repararea acestora. În toate instalațiile controlate sunt prezente stingătoare portabile și carosabile amplasate în locuri vizibile și accesibile. La verificarea prin sondaj s-a constatat că acestea sunt de tipul: P6, P50, SM6, SM 9, SM50,G5 și au verificările periodice efectuate și în termenele de valabilitate.

- Publicitate -

-Referitor la rezervoarele T27, T28 și T29 de alimentare a Instalației Cracare Catalitică cu distilat de vid de la Instalația DAV3, în amestec circa 10% cu motorină 2 Cocsare la data și momentul controlului erau utilizate în funcționare rezervoarele T27 și T28, în rezervorul T29 regasindu-se, o cantitate de distilat de vid ce reprezintă zestrea rezervorului (situată sub conducta de tras a rezervorului). Rezervoarele T27 și T28 sunt rezervoare supraterane, construite din oțel carbon, cu capac flotant, prevazute cu instalație de răcire și stingere cu apă pulverizată și instalație semifixă cu spumă aeromecanică, marcate vizibil denumirea produsului- distilat de vid, volumul rezervorului- 5000 mc și condițiile de stocare, respectiv temperatura maximă, temperatura care este diferita cu cea din Anexa 6 a Raportului de Securitate (60 grade Celsius), Regulamentul de functionare si a documentelor de reparatie a rezervorului T27, fapt ce impune coroborarea tuturor documentelor din aval privind condițiile de temperatură în rezervoarele T27,T28 si T29. A fost testată instalația de răcire și stingere cu apă pulverizată a rezervorului T28, constatându-se că, din totalul duzelor de puverizare, aproximativ 6 erau înfundate sau partial înfundate.

La momentul controlului, temperatura produsului din rezervoarele T27 si T28, masurata local cu un termometru amplasat la baza fiecăruia, indica 78 grade Celsius.

Pe timpul controlului operatorul a luat măsurile necesare scăderii temperaturii distilatului de vid din instalația DAV3 în vederea coborârii temperaturii de stocare în rezervorul T27 până la valoarea de 60 de grade Celsius. La verificarea inopinată a termometrului de pe rezervorul T27, efectuată în data de 01.08.2023 ora 09.53 s-a citit temperatura de 61 grade Celsius.

- Publicitate -

Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, a fost aplicata o sanctiune si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si mentinerea a acestuia la nivel acceptabil.