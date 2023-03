CEC Bank intră pe piața asigurărilor RCA. Ministrul Finanţelor: Am solicitat CEC-ului să îşi depună documentele de autorizare la ASF

Adrian Câciu speră ca golul lăsat de Euroins să fie acoperit de intrarea CEC pe piața asigurărilor. Ministrul Finanțelor Publice spune că CECul are la dispoziție o lună să se autorizeze.

Câciu a fost întrebat la Parlament compania statului care să intre pe piaţa de asigurări, respectiv CEC:” Are o lună de zile, am solicitat şi ieri CEC-ului şi vă spun şi dvs, are o lună de zile să se autorizeze, să îşi depună documentele de autorizare la ASF.”

În momentul în care începe procedura de autorizare, din ce s-a discutat în trecut cu preşedintele ASF, Nicu Marcu, ASF va da tot concursul ca autorizațiile să vină, respectând toate criteriile legale, să vină rapid şi să intre cât mai rapid în piaţă.

Intrarea oarecum forțată a CECului pe piață ar putea presupune riscul declanşării unei proceduri de infringement la adresa României.

Ministrul a spus: ”Nu vreţi să protejăm mai întâi cetăţenii? Eu vreau să văd proiectul şi să ne uităm în concordanţa lui cu legislaţia europeană şi cu modul în care până la urmă corespunde sau nu.

Pe de altă parte, este important ca cetăţenii şi companiile să fie protejate de această situaţia.”

Despre o majorare a poliţelor RCA, ministrul Finanţelor a afirmat că vor vedea care sunt preţurile din piaţă. ”Vedem proiectul de la ASF”, a mai spus Adrian Câciu.