Dilema șoferilor: Când trecem la anvelopele de vară

Odată cu încălzirea vremii, tot mai mulți șoferi se întreabă când este momentul potrivit pentru a trece de la cauciucurile de iarnă la cele de vară. În timp ce temperaturile cresc în toată țara, legislația rutieră din România nu precizează o dată fixă în calendar pentru această schimbare, ceea ce lasă loc interpretărilor și deciziilor individuale ale șoferilor.

Conform Codului Rutier și normelor în vigoare, anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar atunci când vehiculul circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei, iar legislația nu impune un termen până la care trebuie montate ori schimbate cu cele de vară.

Specialiștii în domeniu subliniază însă că, deși legea nu stabilește exact când să fie făcute schimbările, există considerente importante de siguranță și performanță: anvelopele de iarnă, proiectate pentru temperaturi scăzute, își pierd eficiența pe măsură ce temperaturile depășesc constant pragul de aproximativ 7–10°C, ceea ce duce la distanțe mai mari de frânare, uzură accelerată și consum sporit de carburant.

În practică, mulți șoferi aleg să treacă la anvelope de vară atunci când vremea devine constant mai caldă, iar alții optează pentru anvelope all season, care combină caracteristici pentru ambele sezoane și elimină necesitatea schimbului de două ori pe an.

Deși nu există o dată legală clară, specialiștii recomandă ca șoferii să își planifice schimbul la service în funcție de evoluția temperaturilor și condițiilor meteo, astfel încât siguranța pe drum să nu fie compromisă pe niciun sezon.