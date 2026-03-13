Crești ale valorilor de trafic rutier în Prahova, urmare a unor devieri de trasee

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează participanții la trafic că, în perioada următoare, este posibilă creșterea valorilor de trafic pe Autostrada A3, în zona municipiului Ploiești, precum și pe DN1A, ca urmare a redirecționării unor fluxuri de circulație pe rute alternative.

Această situație este determinată de instituirea unor restricții de circulație pe DN 7, pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în perioada 16 martie – 15 iunie 2026, pentru executarea unor lucrări de protecție a versanților.

Potrivit datelor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi închisă pe DN 7, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, traficul de tonaj urmând a fi deviat pe rute ocolitoare.

Una dintre rutele alternative stabilite pentru relația București – Veștem și retur este:

București – Autostrada A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem (intersecție cu DN7).

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și să ia în calcul posibile creșteri ale timpilor de deplasare pe aceste artere rutiere.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova vor monitoriza permanent situația traficului, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere și pentru fluidizarea circulației.