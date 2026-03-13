- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Crești ale valorilor de trafic rutier în Prahova, urmare a unor devieri de trasee

Claudiu Vasilescu
Poliția Rutieră Prahova
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează participanții la trafic că, în perioada următoare, este posibilă creșterea valorilor de trafic pe Autostrada A3, în zona municipiului Ploiești, precum și pe DN1A, ca urmare a redirecționării unor fluxuri de circulație pe rute alternative.

- Publicitate -

Această situație este determinată de instituirea unor restricții de circulație pe DN 7, pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în perioada 16 martie – 15 iunie 2026, pentru executarea unor lucrări de protecție a versanților.

Potrivit datelor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi închisă pe DN 7, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, traficul de tonaj urmând a fi deviat pe rute ocolitoare.

- Publicitate -

Una dintre rutele alternative stabilite pentru relația București – Veștem și retur este:

București – Autostrada A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem (intersecție cu DN7).

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și să ia în calcul posibile creșteri ale timpilor de deplasare pe aceste artere rutiere.

- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova vor monitoriza permanent situația traficului, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere și pentru fluidizarea circulației.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De 16 ani, în Ploiești: cum a construit Daniela Gheorghe cabinetul de optometrie Clarity Vision

Corina Matei Corina Matei -
În Ploiești, la Piața 9 Mai, pe Aleea Vitioarei,...

Ploiești, fără păcănele! Câți bani s-ar pierde din impozitul pe venit, dacă ar dispărea sălile de jocuri

Corina Matei Corina Matei -
Campania „Ploiești, fără păcănele!”, demarată de Observatorul Prahovean, își...

Cine a condus Ploieștiul când stația de epurare îngropa orașul în datorii de 10 milioane de euro

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Timp de aproape două decenii, problema construirii unei noi...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -