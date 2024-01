O mașină a luat foc pe autostrada A3, între Ploiești și București. Trafic blocat [VIDEO] UPDATE

Pompierii ploieșteni au intervenit astăzi pentur stingerea unui incendiu produs la un autoturism pe autostrada A3, între Ploiești și București, km 53. Traficul rutier este blocat.

Potrivit ISU Prahova, pentru lichidarea incendiului au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Ploiești cu doua autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La fata locului s-a deplasat de urgență și un echipaj SMURD.

Autoturismul a ars generalizat.

Din fericire, șooferul și alți trei pasageri s-au autoevacuat și nu au fost înregistrate victime.

UPDATE Traficul a fost reluat în condiții normale. O cititoare, martoră la incident, a povestit ce s-a întâmplat pe pagina de Facebook a ziarului nostru: ”Inainte de orice, am ajutat familia cu carat bagaje, luat copii, oferit hrana si adapost in masina…Masina inchiriata, arde 13.20 in dreptul loc Dumbrava, , cu familie cu 2 copii, mama romanca tatal ucrainean. S au autosalvat inainte de a incepe sa arda. Masina s-a zdruncinat usor apoi s au aprins martorii in bord. Au oprit motorul si au iesit singuri cu totii. Pompierii au venit in jur de 5 minute de la apel iar incendiul a fost lichidat. Oamenii au sunat la firma de inchirieri si au trimis masina la schimb iar smurd a preluat familia pentru adapost”.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul incendiului: