VIDEO – Șofer căutat, după ce a avariat grav o mașină în Ploiești și a fugit. Imaginile cu autorul au fost surprinse de camere de supraveghere

Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, în cartierul Bariera București, în apropiere de Timken. Când a coborât să plece la muncă, păgubitul a constatat că nu mai are cu ce… De aici începe o poveste interesantă.

- Publicitate -

Am stat de vorbă cu ploieșteanul păgubit, al cărui Audi a fost avariat destul de serios: ”Luni spre marți, în jurul orei 1 noaptea, mașina mea a fost grav avariată pe o stradă din Ploiești. Acum, când stăm de vorbă, este miercuri după amiază, iar poliția nu a făcut nimic.

În acea dimineață am constatat cu ce pagubă m-am ales. Am sunat la 112, a venit un echipaj, însă fiind tamponare mi-au spus că autorul are 24 de ore la dispoziție să declare accidentul. Au trecut 24 de ore și nimic. Am mers la Poliția Municipală și mi-au spus că trimit pe cineva, dar trebuie să aștept.

Dacă așteptăm atât, unul ca cel care a comis accidentul, poate beat sau drogat, are tot timpul din lume să mai comită și altele sau să fugă din țară sau… Poate face multe.

Păgubitul s-a interesat la un vecin care are cameră de supraveghere, prin amabilitatea acestuia reușind să obțină înregistrarea cu mașina șoferului vinovat, imediat după comiterea accidentului. Se poate observa că acesta se deplasează haotic, fiind foarte aproape să lovească o altă mașină.

Păgubitul: ”Știu că în zonă sunt multe camere, la agenții economici, din spatele blocurilor, la magazinele din fața acestora. Nu înțeleg de ce polițiștii nu s-au mișcat mai repede. La mine paguba e evidentă, dar respectivul ar fi trebuit identificat rapid și luate măsuri ca să nu mai facă alte prostii.

Am sesizat și noi IPJ Prahova cu privire la cele relatate de ploieșteanul păgubit, urmând să revenim cu detalii despre acest caz.