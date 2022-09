Pssss, psss! Ți-ai pierdut ambalajul! Îți spunem în text unde îl găsești (Să nu credeți că ploieșteanul din imagini îl aruncă intenționat)

Am decis să ne facem utili și să introducem printre rubricile noastre și pe cea de ”pierderi”. O vom inaugura astăzi cu anunțul ”Pierdut ambalaj de mâncare dintr-un X6”. Găsitorul nu dorește recompensă, ba chiar se oferă să îi facă publicitate pierzătorului.

Nu ne imaginăm că un domn respectabil, posesor de BMW x6, ar putea să arunce ambalajul și resturile alimentare pe geamul superbului său SUV. Cum să ne imaginăm așa ceva? Nu are cum, domnia sa fiind un tip educat și care se raportează la valorile lumii civilizate, dovadă și alegerea numărului de înmatriculare (USA).

Credem doar că a fost ușor neatent, că poate deschiderea geamurilor în timpul mersului a creat curent, fapt ce a dus la zburătăcirea gunoiului pe geam.

Probabil foarte atent la trafic și la respectarea regulilor de circulație, nu a observat pierderea, caz în care ținem neapărat să îl anunțăm cu bucurie că îl poate recupera de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino din Ploiești.

Nu trebuie să ne mulțumiți, plăcerea este de partea noastră!

*Și pentru că anticipăm că iar apar oameni răi la comentarii, care vor spune ceva de cocalari, bombardieri și BMW-uri, vă recomandăm să nu-i luați în seamă, ei fiind doar invidioși ”pă valoarea dumneavoastră”. Să știți că am mai văzut oameni pierzând gunoiul în mod dramatic și din Mercedes, din AUDI, chiar și din Logan sau din alte mărci, dar au făcut fixație unii pe BMW. Aștia-s oamenii, nu puneți la suflet… Noi doar am vrut să vă recuperați ceea ce ați pierdut, pentru că așa am fost educați. Avem și dovada că vă aparține: