Irina Nistor, primarul Câmpinei, despre disponibilizări în cadrul instituției: „Nu te poți juca cu viața oamenilor. E o stare de depresie”

Administrația locală din Câmpina analizează o serie de măsuri de austeritate care includ restructurări de personal în cadrul Primăriei. Potrivit primarului Irina Nistor (PSD), „subiectul, la momentul de față, e prea crud, nu te poți juca cu viața oamenilor. Starea de spirit a funcționarilor publici nu este foarte bună. Aceste decizii impactează oameni care trebuie să știe ce pun pe masă a doua zi. E o stare de neliniște încă din 2025. Vorbim de o stare de depresie în rândul angajaților”. (VIDEO la finalul textului)

O nouă etapă a reformei administrative a fost lansată prin OUG nr. 7/2026, act normativ care impune reduceri semnificative în aparatul administrativ local și introduce mecanisme menite să limiteze cheltuielile cu personalul din primării și consilii județene.

Ordonanța prevede, în esență, o reducere a numărului maxim de posturi din administrația locală cu 30%, dar și o serie de instrumente prin care autoritățile locale sunt obligate să se reorganizeze până la mijlocul anului 2026.

La nivelul municipiului Câmpina, potrivit Irinei Nistor, era nevoie de o reașezare a organigramei la nivel de Primărie.

„Starea de spirit a funcționarilor nu e foarte bună. Undeva în septembrie–octombrie 2025, în Primăria Câmpina era o depresie totală. Aveam pe listă undeva la 40 de funcționari care trebuia să plece.

Vă rog să așteptați acum să vedem care este situația după ce Guvernul a adoptat tăierile în administrație și pachetul de relansare economică.

În spatele unor astfel de decizii există oameni care trebuie să știe ce pun pe masă a doua zi. E o neliniște, o stare de incertitudine… Am așteptat această decizie ca să știm ce facem pe mai departe”, este mesajul transmis de primarul Câmpinei, Irina Nistor.