Administrație

Două primării din Prahova, finanțare din PNRR

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Foto sursă: MDLPA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat noi sume pentru lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pe listă se află și două primării din județul Prahova, care au primit fonduri pentru proiecte de eficiență energetică și reabilitare.

Sumele au fost virate pentru proiecte ce vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea și renovarea seismică a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe.

„Facturile depuse au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe”, potrivit MDLPA.

Localitățile și sumele decontate în Prahova

  • Drajna 461.605,06 lei
  • Plopeni – 1.047.086,87 lei

