VIDEO: Cum ar putea arăta centrul Ploieștiului după modernizare. Primăria a lansat licitațiile

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat lansarea licitațiilor pentru modernizarea centrului Ploieștiului. Proiectul este împărțit în două componente – mobilitate și regenerare urbană – cu o valoare totală de peste 70 de milioane de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 martie 2026.

În linii mari, administrația locală propune reducerea spațiului dedicat mașinilor în anumite zone, lărgirea trotuarelor, amenajarea unor piste pentru biciclete și crearea de spații verzi suplimentare. Intenția este de a face zona centrală mai accesibilă pentru pietoni și de a limita parcările care ocupă trotuarele.

Proiectul mai prevede repararea carosabilului și a trotuarelor, modernizarea iluminatului public și reorganizarea unor spații de întâlnire din centru. Vor fi montate elemente noi de mobilier urban, iar anumite zone ar urma să fie reconfigurate pentru a deveni mai funcționale.

Potrivit primarului, cele două licitații fac parte dintr-un proiect unitar, iar firmele de construcții pot depune oferte pentru una sau pentru ambele componente.

Dacă procedurile vor decurge fără întârzieri, centrul Ploieștiului ar putea intra într-un proces amplu de reamenajare în perioada următoare.

VIDEO