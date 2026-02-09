Petiția pentru autonomia Spitalului CFR Ploiești a adunat aproape 4.000 de semnături

Petiția pentru menținerea autonomiei Spitalului CFR Ploiești se apropie de pragul de 4.000 de semnături, potrivit inițiatorului demersului, conferențiarul Mihai Apostolache de la UPG Ploiești.

- Publicitate -

Demersul civic vizează oprirea transformării Spitalului CFR Ploiești într-o secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, inițiatorii susținând că o astfel de măsură ar afecta capacitatea unității de a funcționa eficient și de a se dezvolta pe termen lung.

„Nu este doar o petiție, este dorința comunității de a păstra și dezvolta un pilon al sănătății prahovene”, a transmis Mihai Apostolache, subliniind că sănătatea publică trebuie să rămână o prioritate pentru autorități.

- Publicitate -

Potrivit acestuia, inițiativa a primit susținere publică din partea mediului academic și educațional.

Semnatari importanți care s-au alăturat cauzei și au fost menționați de Mihai Apostolache sunt:

​

Prof. univ. dr. Aurelia Pătrașcu – Președintele Senatului UPG Ploiești;

​Prof. Daniela Lica – Director al Centrului Județean de Excelență Prahova, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești;

​Prof. univ. dr. Daniela Popovici – Prorector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

​Prof. univ. dr. Emil Stan;

​Prof. univ. dr. Cristian Vasile;

​Prof. univ. dr. Dorel Dușmănescu;

​Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan;

​Conf. univ. dr. Mirela Dulgheru, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești;

​Conf. univ. dr. Monica Tegledi;

​Conf. univ. dr. Loredana Netedu;

Conf. univ.dr. Cătălina Szekely;

​Conf. univ. dr. Adrian Ungureanu;

​Conf. univ. dr. Ana Tănăsescu.

Inițiatorii petiției consideră că Spitalul CFR Ploiești trebuie să își păstreze autonomia administrativă și medicală pentru a putea continua să ofere servicii de calitate și să atragă specialiști, în beneficiul pacienților din municipiu și din județ.

Petiția rămâne deschisă și poate fi semnată AICI