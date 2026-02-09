- Publicitate -
Petiția pentru autonomia Spitalului CFR Ploiești a adunat aproape 4.000 de semnături

Marius Nica
spitalul cfr ploiesti
Spitalul CF din Ploiești

Petiția pentru menținerea autonomiei Spitalului CFR Ploiești se apropie de pragul de 4.000 de semnături, potrivit inițiatorului demersului, conferențiarul Mihai Apostolache de la UPG Ploiești.

Demersul civic vizează oprirea transformării Spitalului CFR Ploiești într-o secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, inițiatorii susținând că o astfel de măsură ar afecta capacitatea unității de a funcționa eficient și de a se dezvolta pe termen lung.

„Nu este doar o petiție, este dorința comunității de a păstra și dezvolta un pilon al sănătății prahovene”, a transmis Mihai Apostolache, subliniind că sănătatea publică trebuie să rămână o prioritate pentru autorități.

Potrivit acestuia, inițiativa a primit susținere publică din partea mediului academic și educațional.

Semnatari importanți care s-au alăturat cauzei și au fost menționați de Mihai Apostolache sunt:
Prof. univ. dr. Aurelia Pătrașcu – Președintele Senatului UPG Ploiești;
​Prof. Daniela Lica – Director al Centrului Județean de Excelență Prahova, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești;
​Prof. univ. dr. Daniela Popovici – Prorector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești;
​Prof. univ. dr. Emil Stan;
​Prof. univ. dr. Cristian Vasile;
​Prof. univ. dr. Dorel Dușmănescu;
​Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan;
​Conf. univ. dr. Mirela Dulgheru, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești;
​Conf. univ. dr. Monica Tegledi;
​Conf. univ. dr. Loredana Netedu;
Conf. univ.dr. Cătălina Szekely;
​Conf. univ. dr. Adrian Ungureanu;
​Conf. univ. dr. Ana Tănăsescu.

 

Inițiatorii petiției consideră că Spitalul CFR Ploiești trebuie să își păstreze autonomia administrativă și medicală pentru a putea continua să ofere servicii de calitate și să atragă specialiști, în beneficiul pacienților din municipiu și din județ.

Petiția rămâne deschisă și poate fi semnată AICI

