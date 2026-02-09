Petiția pentru autonomia Spitalului CFR Ploiești a adunat aproape 4.000 de semnături

Petiția pentru menținerea autonomiei Spitalului CFR Ploiești se apropie de pragul de 4.000 de semnături, potrivit inițiatorului demersului, conferențiarul Mihai Apostolache de la UPG Ploiești.
Demersul civic vizează oprirea transformării Spitalului CFR Ploiești într-o secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, inițiatorii susținând că o astfel de măsură ar afecta capacitatea unității de a funcționa eficient și de a se dezvolta pe termen lung.
„Nu este doar o petiție, este dorința comunității de a păstra și dezvolta un pilon al sănătății prahovene”, a transmis Mihai Apostolache, subliniind că sănătatea publică trebuie să rămână o prioritate pentru autorități.
Potrivit acestuia, inițiativa a primit susținere publică din partea mediului academic și educațional.
Inițiatorii petiției consideră că Spitalul CFR Ploiești trebuie să își păstreze autonomia administrativă și medicală pentru a putea continua să ofere servicii de calitate și să atragă specialiști, în beneficiul pacienților din municipiu și din județ.
Petiția rămâne deschisă și poate fi semnată AICI