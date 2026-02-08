TCE Ploiești organizează concurs pentru toate funcțiile de director

SC Transport Călători Express S.A. Ploiești a declanșat procedura de selecție pentru ocuparea celor patru funcții de director. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este până la data de 11 martie 2026.

Aflată într-o situație extrem de dificilă, din cauza datoriilor istorice la ANAF (Detalii AICI), SC Transport Călători Express Ploiești a scos la concurs toate cele patru posturi de director.

Potrivit anunțului publicat pe posturi.gov.ro, sunt scoase la concurs posturile de director general, director general adjunct, director de exploatare și director financiar.

Selecția dosarelor de candidatură este organizată în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cum pot fi depuse dosarele

Conform anunțurilor, dosarele de candidatură se depun până la data de 11 martie 2026, la sediul Transport Călători Express S.A., situat pe strada Găgeni nr. 88, municipiul Ploiești, județul Prahova.

Totodată, acestea pot fi transmise prin e-mail la adresa [email protected].

Instrucțiunile complete privind documentele necesare și etapele procesului de selecție sunt disponibile pe site-ul oficial al societății și pe platforma posturi.gov.ro.

Conducerea actuală a TCE Ploiești

În prezent, funcția de director general este ocupată cu titlu provizoriu de Călin Zaharia, numit anul trecut de Consiliul de Administrație.

Funcția de director general adjunct este ocupată de Raul Petrescu, iar cea de director de exploatare este deținută de Nicolae Alexandri, fost director general al societății.