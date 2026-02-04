Intervenții la rețeaua termică, de apă și canalizare în Ploiești. Străzile vizate

Primăria Ploiești a comunicat lista străzilor unde, în această săptămână, se desfășoară lucrări de investiții. Intervențiile vizează atât remedierea unor avarii la rețelele termice, cât și lucrări la rețelele de apă.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții, programate în vederea îmbunătățirii serviciilor publice ale municipiului Ploiești, după cum urmează:

Intervenții avarii

PT 11 Republicii, str. Gh. Doja, în spatele bl. 34H – remediere avarie rețea secundară RACC;

PT 4 Centru, str. Ștefan Greceanu, în spatele bl. K7–K8 – remediere avarie rețea termică secundară RACC;

PT 1 Vest, str. Erou Moldoveanu Marian, în fața bl. 9A, sc. A – remediere avarie rețea termică secundară RACC.

Lucrări de investiții de înlocuiri derulate de Apa Nova Ploiești:

rețea de canalizare și racorduri – Intrarea Rucăr.

În perioada menționată, operatorul Apa Nova Ploiești va derula și o serie de lucrări pentru extinderea și modernizarea infrastructurii locale de apă și canalizare, conform Planului de investiții de conformare – Anexa 3 la Actul adițional nr. 4 la Contractul de concesiune, aprobat prin HCL nr. 183/29.04.2025, astfel:

microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;

rețea de apă și branșamente – str. Smârdan;

rețea de apă și branșamente – str. Cerbului;

rețea de apă și branșamente – str. Prigoriei;

rețea de apă și branșamente – str. Violetelor;

rețea de apă și branșamente – str. Canarului;

rețea de apă și branșamente – str. Lăstunului;

rețea de apă și branșamente – str. Paltinului;

rețea de apă și branșamente – str. Trestioarei;

rețea de apă și branșamente – str. Fluturilor;

rețea de apă și branșamente – str. Mierlei;

rețea de apă și branșamente – str. Energiei;

rețea de apă și branșamente – str. Acvilei;

rețea de apă și branșamente – str. Brândușelor;

rețea de apă și branșamente – str. Ferigii;

rețea de apă și branșamente – str. Răchitei;

rețea de apă și branșamente – str. Ciocârliei;

rețea de apă și branșamente – str. Gaterului;

rețea de apă și branșamente – str. Delfinului;

rețea de apă și branșamente – str. Plutelor;

rețea de apă și branșamente – str. Viilor;