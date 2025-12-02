Când ar putea fi reluată furnizarea apei din Paltinu. Anunțul Apelor Române

Criza apei din Prahova ar putea dura cel puțin o săptămână. Compania Apele Române, administratorul lacului de acumulare Paltinu, a transmis un comunicat cu informații de ultimă oră despre situația de la baraj.

- Publicitate -

”Astăzi, la ora 12:00, la acumularea Paltinu (cota 626.40 mdM), a fost deschisă golirea de semiadâncime cu 30 cm (cota 625 mdM). Prin această manevră, se evacuează 3 mc/s pentru alimentarea cu apă brută a prizei ELSID, iar ulterior către lacul de acumulare Voila – drumul cel mai scurt către stația de tratare” a transmis Apele Române.

În acest moment, se realimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să finalizeze măsurile tehnice pentru reluarea tratării apei.

- Publicitate -

Estimarea de reluare a alimentării cu apă pentru populație este de aproximativ o săptămână, în funcție de acțiunile operatorului ESZ Prahova.