Cine va concerta, duminică seară, la Ploiești

Ploieștenii sunt așteptați, duminică seară, la deschiderea Târgului de Crăciun, aprinderea luminițelor, dar și la concerte. Traficul rutier va fi oprit, în intervalul 17.30 – 21.00, pe mai multe străzi, în zona centrală din municipiu.

- Publicitate -

La Ploiești, duminică, 30 noiembrie, se dă startul Sărbătorilor de Iarnă. Astăzi are loc deschiderea Târgului de Crăciun, dar și aprinderea luminițelor.

Ploieștenii sunt așteptați de la ora 17.30 în zona centrală din municipiu, pe esplanada de la Palatul Administrativ.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a anunțat că aprinderea luminițelor este programată, în această seară, la ora 18.00. Momentul special al aprinderii iluminatului festiv de sărbători este încredințat copiilor, care vor apăsa „butonul roșu”.

Charlene, Amme, Zdob și Zdub, concerte la Ploiești

După aprinderea luminițelor, de la ora 19.00, sunt programate concerte. Pe scenă vor urca Charlene, Amme, Zdob și Zdub.

Seria concertelor va continua luni, 1 Decembrie, de la ora 19:00. De data aceasta, pe scenă vor urca Andres Chiriac & Raluka.

- Publicitate -

Restricții de circulație, duminică, la Ploiești

Duminică, 30 noiembrie, în intervalul orar 17.30 – 21.00, circulația rutieră va fi oprită pe Bulevardul Republicii, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Milea și str. Gheorghe Lazăr și pe str. C. D. Gherea, pe tronsonul B-dul Republicii – str. Basarabilor.

Pe toată perioada Târgului de Crăciun, strada Erou Călin Cătălin va fi închisă între intersecția cu Bulevardul Republicii și intersecția cu strada Emile Zola.