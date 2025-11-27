Dezbatere ,,Miroase. Vrem să respirăm aer curat”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezentă la Ploiești

Bulevardul Castanilor din Ploiești ar putea fi închis definitiv circulației auto

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Ploiești - Republica-de-sub-castani

Bulevardul Castanilor din Ploiești s-ar putea transforma în câțiva ani într-o zonă de promenadă, unde accesul mașinilor să fie interzis definitiv.

Proiectul a fost anunțat de primarul Mihai Polițeanu astăzi, în cadrul întâlnirii organizată de  BIZZ.CLUB Ploiești, în care edilul a avut un dialog deschis cu antreprenorii din club și invitații lor.

Întrebat în ce zonă din Ploiești s-ar putea amenaja un spațiu pietonal, de promenadă, cu terase, restaurante și cafenele, după modelul altor orașe precum Brașov sau Sibiu, primarul Mihai Polițeanu a indicat Bulevardul Castanilor.

”Îmi doresc ca peste câțiva ani, pe bulevard să avem un astfel de spațiu pietonal. Până  atunci însă trebuie să găsim soluții viabile pentru devierea traficului rutier. Una dintre ele este străpungerea Gara  de Vest – Gara de Sud, care ar trebui să fie gata într-un an și jumătate, hai doi ani pentru că suntem în România, dar trebuie să luăm și alte măsuri” a declarat primarul.

Acesta a recunoscut că, în perioada estivală, când bulevardul a fost închis în weekend pentru diverse evenimente s-au făcut și greșeli, însă acesta rămâne principalul spațiu pentru o zonă de promenadă.

 

