Lista instituțiilor din Ploiești de unde s-au tăiat fonduri

O nouă rectificare de buget a avut loc, marți, la Ploiești. La mai multe instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești, dar și la Primărie au avut loc diminuări de fonduri. Prin economia făcută s-a suplimentat cu 5,9 milioane de lei suma alocată pentru termoficare.

- Publicitate -

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, marți, o nouă rectificare de buget. La Casa de Cultură Il Caragiale, Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL), Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Ploiești au fost aprobate noi diminuări de fonduri.

Pentru Parcul Memorial Constantin Stere a fost aprobată o suplimentare a fondurilor cu 300.000 de lei, sumă necesară pentru achiziționarea și achitarea furnizorilor de carburant, piese de schimb, bunuri și servicii, dar și pentru achiziția de materiale destinate asigurării necesarului pe perioada sezonului rece.

- Publicitate -

Rectificarea de buget a vizat și Poliția Locală Ploiești. În acest caz s-a propus o diminuare cu suma de 387.550 lei între capitole, pentru asigurarea sumelor necesare pentru plata serviciilor de utilitate publică.

Diminuări de fonduri la SPFL, Casa de Cultură, Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale – diminuare cu 105.000 lei, la capitolul cheltuieli de personal

Casa de Cultură IL Caragiale Ploiești – diminuare a subvenției la secțiunea de funcționare cu 119.100 lei.

- Publicitate -

Filarmonica Paul Constantinescu – diminuare a bugetului cu 255.000 lei

Teatrul Toma Caragiu Ploiești – diminuare cu 177.000 de lei, pentru secțiunea de funcționare

Poliția Locală Ploiești – diminuare cu 387.550 de lei

- Publicitate -

Reduceri de cheltuieli la Primăria Ploiești

Rectificarea bugetul municipiului Ploiești a vizat diminuarea de fonduri la anumite capitole, dar și o majorare a veniturilor cu 681.700 lei.

diminuare reparații școli – 2 milioane lei

diminuare reparații drumuri – 900.000 lei

diminuări lista de investiții – 1.100.000 lei

Diminuări fonduri salarii – 250.000 lei

Cheltuieli de bunuri și servicii – 134.450 lei

Sumele economisite au fost folosite pentru majorarea prevederii bugetare cu peste 5,9 milioane de lei pentru termoficare și pentru suplimentarea bugetului pentru Parcul Memorial Constantin Stere cu 300.000 de lei.