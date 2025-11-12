Sute de posturi tăiate în Prahova. Reacția primarilor la restructurări

Coaliția de guvernare a ajuns, marți, la un acord privind reducerea cheltuielilor la nivelul administrațiilor locale. Primarii vor avea la dispoziție două variante de lucru: fie reducerea personalului cu 10%, fie tăierea cheltuielilor salariale. La Prahova, subiectul este controversat în contextul în care multe primării au organigrama la limita inferioară a numărului de posturi necesare.

Subiectul legat de reducerea personalului din administrațiilor locale este extrem de controversat. Pe de o parte, multe primării din Prahova au un număr minim de angajați, iar pe de altă parte creșterile salariale au fost blocate în ultimii ani.

Prin urmare, susțin mulți dintre primarii prahoveni, măsura de reducere a personalului ar trebui să aibă loc, punctual, pe baza unei analize la nivelul fiecărei administrații locale.

La Breaza, doar 60% din posturile din organigramă sunt ocupate

La Breaza, de exemplu, organigrama este ocupată în proporție de 60%, ca urmare a deciziilor din ultimii 5 ani.

„Nu știm în momentul de față forma finală a proiectului, dar la Breaza noi avem o organigramă ocupată doar în proporție de 60%, iar acest lucru a fost posibil prin eficientizarea aparatului de specialitate în decursul ultimilor cinci ani.

Am redus gradual personalul, astfel încât să avem un număr de angajați corect și care să răspundă nevoilor cetățenilor. La acest moment avem aproape 60 de posturi neocupate”, a precizat Bogdan Novac (PNL), primarul orașului Breaza.

Număr mic de posturi la Primăria Mâneciu

Primarul comunei Mâneciu, Florin Auraș Dragomir (PNL), susține că organigrama administrației locale este la „limita inferioară de posturi care sunt necesare pentru desfășurarea activității”.

„Noi suntem la limita inferioară a numărului de posturi care sunt necesare pentru desfășurarea activității. Multe dintre posturi sunt posturi unice , care nu pot fi desființate.

Trebuie să vedem cum va arăta ordonanța Guvernului, dacă actul normativ va viza desființarea unor posturi ocupate sau dacă se referă la posturile vacante, respectiv la posturile neocupate.

Analiza privind această măsură ar trebui să fie realizată punctual pentru fiecare administrație locală în parte.

De exemplu, comuna Mâneciu are aproximativ 9.900 de locuitori, dar numărul de posturi este limitat pentru că avem statut de comună, în condițiile în care sunt orașe cu un număr mult mai mic de locuitori, dar cu un număr mai mare de posturi prevăzute în organigramă”, susține Florin Auraș Dragomir, primarul comunei Mâneciu.

La Brazi, în așteptarea deciziei finale

Primarul comunei Brazi, Leonaș Radu (PNL), susține că, momentan, în lipsa variantei finale de lucru este greu de apreciat care vor fi efectele cu privire la reducerea personalului.

„La Brazi, organigrama prevede 51 de posturi, dintre care doar 42 de posturi sunt ocupate din numărul total.

Trebuie să respectăm legislația, însă până nu văd negru pe alb ce scrie în actul normativ este greu să mă pronunț cu privire la un astfel de subiect.

Trebuie să știm dacă reducerea este din numărul de posturi ocupate sau din numărul de posturi vacante, dacă acest lucru include și Poliția Locală, Serviciul de Evidență a Populației sau asistența socială. De exemplu, avem 11 posturi de polițiști locali în organigramă, din care doar nouă sunt ocupate.

Pe de altă parte, discuția a vizat și reducerea cheltuielilor salariale, însă și aici este o discuție largă. Salariile nu au mai crescut în ultimii ani”, a susținut Leonaș Radu, primarul comunei Brazi.

Sute de posturi tăiate în Prahova

Simularea realizată, în septembrie, de Guvern, publicată pe site-ul gov.ro, cu privire la reducerea de posturi ocupate ar avea efecte majore în Prahova. Analiza atestă că la primăriile din Prahova reducerea ar fi de 724 de posturi.

Măsura ar viza, conform aceleași analize, 68 de primării din totalul de 104 administrații locale din Prahova (65%)

În prezent, conform situației prezentate la nivel național, în administrațiile locale din Prahova sunt 6.493 de posturi, dintre care 4.981 de posturi sunt ocupate. După reducerea personalului, la nivelul primăriilor din Prahova ar rămâne 4.398 de posturi.

De menționat este faptul că în analiza Guvernului nu s-au propus modificări la evidența populației, pentru posturile de șofer pentru microbuze școlare și pentru posturile pentru accesarea de fonduri europene.