Lucrare periculoasă pe Strada Pielari din Ploiești

Strada Pielari din Ploiești este una dintre arterele care au intrat în reparații în anul 2025. În luna martie, Primăria Ploiești a anunțat faptul că aceasta va intra în reabilitare, iar în vara acestui an, lucrările erau în plină desfășurare, constând în repararea covorului asfaltic și frezare parțială.

- Publicitate -

Iată că, aproape de jumătatea lunii noiembrie 2025, strada, care a fost reabilitată, este un pericol pentru șoferi, poate mai mare decât înainte de lucrările de reparare a ei.

Așa cum se vede și în imagini, lucrarea nu este finalizată, iar decopertarea asfaltului pe bucata respectivă, precum și gura de canal care iese în evidență, sunt un pericol de neevitat pentru șoferi.

- Publicitate -

„Revenim cu strada Pielari! Proaspăt asfaltată, (nu integral și cumva în bătaie de joc!) începe să revină la starea inițială. Cum să faci o astfel de lucrare, să o lași nesemnalizată într-o perioadă ploioasă, fără să pese cuiva că îți poți distruge mașina!!! Ce minți luminate aprobă așa ceva??”, se întreabă un cititor.

Nesemnalizarea corespunzătoare ridică gradul de risc al participanților la trafic și poate avea urmări grave, mai ales în ceea ce privește mașinile care trec pe acolo.

Sesizăm, pe această cale, Primăria Ploiești și solicităm, totodată un punct d evedere cu privire la situația străzii Pielari.