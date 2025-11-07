Cum arată noile parcometre din Ploiești. Deocamdată nu funcționează

Joi, 6 noiembrie 2025, a început montarea noilor parcometre în Ploiești. Deocamdată acestea nu sunt puse în funcțiune. Astfel, cei care parchează au la dispoziție celelalte metode de plată deja disponibile: plata prin sms, prin aplicațiile de plată sau numerar la angajații SGU Ploiești.

„A început montarea noilor parcometre pe raza municipiului Ploiești.

Până la finalizarea testelor și punerea în funcțiune completă a noilor echipamente – moment care va fi comunicat în cel mai scurt timp – plata taxei de parcare se va realiza exclusiv prin metodele alternative deja disponibile .

Vom reveni cu amănunte despre evoluția stadiului de montare și implementare a acestor parcometre în perioada imediat următoare”, au anunțat reprezentanții SGU Ploiești.