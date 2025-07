Cum justifică prefectul blocarea demolării caselor ilegale

Prefectura Prahova a atacat în instanță, în luna iunie, dispozițiile de demolare a caselor construite ilegal pe strada Văii din Ploiești. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim (PNL) a explicat, vineri, în emisiunea Observatorul Prahovean – LIVE, motivul pentru care instituția pe care o conduce a luat o astfel de decizie.

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean – LIVE, moderată de Marius Nica, prefectul județului, Daniel Nicodim, a justificat motivul pentru care instituția a atacat în instanță dispozițiile de demolare a caselor ilegale din Ploiești.

„A fost o decizie pe care mi-o asum, la propunerea juriștilor din Prefectură, care sunt profesioniști și știu ce au de făcut.

Am preferat să nu comunicăm în sensul ăsta, să ne facem treaba… Am atacat acele dispoziții cu un motiv juridic și anume faptul că acel teren, în ansamblu, are un statut special, fiind pus la dispoziția Comisiei funciare de fond local.

Motivul este juridic pentru care am atacat dispozițiile de demolare emise de domnul primar, însă nu putem ignora, așa, dacă ați deschis acest subliect, și impactul social”, a susținut prefectul, care a amintit și de faptul că în zonă sunt mulți copii.

VIDEO: Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, despre blocarea demolării caselor ilegale din Ploiești – Minutul 18.07 – 20.51

La data la care dispozițiile de demolare au fost contestate în instanță, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a susținut că „juriștii Prefecturii Prahova blochează aplicarea legii”. (Detalii AICI)

„Prin această decizie, Prefectura protejează în mod activ agresorii, nu victimele. Iar victimele sunt cetățenii onești ai orașului nostru care trăiesc în teroare acolo în cartier”, a mai precizat la acea dată primarul Ploieștiului.