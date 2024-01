Știați care este principala diferență dintre Ploiești și Cluj Napoca? Clujul are primar, iar Ploieștiul… regizor

Ieri, am văzut cum calcula bugetul primarul Ploieștiului. Am remarcat pasul tehnologic spectaculos, făcut prin trecerea de la Abac la calculatorul de buzunar/de birou. Astăzi, am văzut cum primarul de la Cluj Napoca a prezentat cel mai mare buget din istoria orașului. Mai că mi-a căzut Abacul din mână…

Să începem cu primarul Clujului, Emil Boc

”Clujul va avea, în anul 2024, cel mai mare buget din istoria orașului, promite primarul Emil Boc. Astfel, în anul în care vom avea patru rânduri de alegeri, bugetul Clujului ar urma să fie de peste 3,58 miliarde de lei, adică aproximativ 721 de miliarde de euro”, conform informațiilor date publicității prin intermediul viacluj.tv.

Din această sumă, bugetul pentru dezvoltare ar urma să fie de aproximativ 2 miliarde de lei sau aproximativ 406 milioane de euro, iar bugetul de funcționare ar urma să fie de 1,56 de miliarde de lei sau circa 314 milioane de euro.

Potrivit primarului Emil Boc, ”bugetul din anul 2024 va fi cu 25 la sută mai mare decât cel din anul 2023. Bugetul de dezvoltare a crescut cu 43 la sută față de anul trecut.”

”Din cele 2 miliarde de lei cât reprezintă bugetul de dezvoltare, o treime reprezintă surse locale de finanțare, iar două treimi provin din fonduri naționale și europene”, a mai spus primarul Emil Boc.

Să ne întoarcem la Ploiești, la primarul-regizor Andrei Volosevici

Ieri, primarul Andrei Volosevici (membru PNL, dar candidat PSD pentru un nou mandat) a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț demn de Oscar. ”Lucrăm la Bugetul pentru anul 2024! Oare ce părere au viceprimarii?”

Ne-am mai făcut și noi abonamente la Netflix, dar trebuie să recunoaștem că o comedie mai bună nu am văzut.

Ce ne determină să recomandăm filmulețul pentru Oscar? Nu insistăm pentru Pulitzer din motive de decență.

În primul rând scenariul! E de vis. Niște oameni, plătiți regește din bugetul local, s-au întrunit având în față un vraf de hârtii A4 și un calculator de buzunar. Niciunui scenarist mediocru și submediocru nu i-ar fi trecut prin cap să mimeze mai bine munca. Dacă veneau cu niște laptopuri și operau măcar într-un Excel, nu dădea la fel de bine. Practic, la nivel subliminal, nu am fi perceput la fel ideea de muncă asiduă. Deci, scenariul e bombă!

Merită ascultat și dialogul. Veți remarca cum întreabă ”dacă sunt pregătite cofinanțările pentru proiecte europene”. Este remarcabil umorul unui om care a pierdut TOATE proiectele câștigate de fostul primar. Vă dați seama că nu ai cum să nu râzi cu lacrimi, asta ca să nu creadă lumea că plângi, aflând că sunt proiecte pentru presupuse finanțări din vară, în condițiile în care la toamnă își încheie mandatul în care nu a făcut nimic?

Credeți-ne, e de văzut filmul (video la final)! Apropos, ați văzut Liar, liar (aka Mincinosul Mincinoșilor)? Nu întrebăm degeaba. La un moment dat, vrând să arate că el și nașa de cununie (city managerul Simona Albu) muncesc, iar viceprimarii sunt niște indolenți, pleacă din sala de ședințe, părăsind Abacul cu riscul de a-i muta bilele și a-i da astfel calculele bugetare peste cap, mergând să bată la ușile viceprimarilor Daniel Nicodim și Anca Popa. Să nu uităm că în descrierea filmulețului a scris: ”oare ce părere au viceprimarii?” Rețineți acest detaliu al scenariului, pentru că este foarte important și el dă greutate creației primarului cinefil!

Doar că, în comentariile postării filmului, se trezește să îi dea scenariul peste cap chiar doamna viceprimar Anca Popa, care îi răspunde cinstit, dar obraznic: ”Ne-ați dat afară astăzi!”

Viceprimarul Daniel Nicodim a confirmat cele spuse de Anca Popa: ”Noi nu am fost convocați de domnul primar la acea ședință pentru buget, care s-a desfășurat probabil după ora 19. În aceeași zi, am fost poftiți afară din sală de dânsul pe motivul că are ceva de discutat cu departamentul economic”.

Recunoașteți că scenariul e de Oscar! Nu vă sfiiți! Păi, când tocmai eroul zilei depusese toate eforturile să-i stigmatizeze (conform scenariului care trebuia să impresioneze și să irite deopotrivă naiva opinie publică), se trezește chiar cea care urma să fie arsă pe rugul dreptății administrative să dea cu mucii (scuze!) în abacul primarului hărnicuț?

Cât despre bugetul Ploieștiului, o să mai vorbim abia când onor primarul și acoliții de la Direcția Economică a stabilimentului administrativ vor introduce în scenariu și prezentarea tuturor datoriilor Primăriei Ploiești, lucru pe care refuză de aproape un an să îl facă. O fi fost solicitarea consilierilor locali din alt film?

Va urma!