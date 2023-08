O stradă din Ploiești va purta numele uneia dintre cele mai cunoscute profesoare ale Colegiului I. L. Caragiale

Aleșii sunt convocați joi, 31 august, într-o ședință ordinară a Consiliului Local Ploiești. Pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din oraș.

Este vorba de strada „Timiș”, care va purta numele „Profesor Olga Petrescu”, una dintre cele mai cunoscute profesoare ale Colegiului I. L. Caragiale.

Olga Petrescu, căreia elevii îi spuneau ”Molecula”, a decedat în aprilie 2021.

La momentul respectiv, conducerea colegiului a transmis următorul mesaj de condoleanțe:

„De astăzi iubita noastră profesoară, DOAMNA OLGA PETRESCU ne va veghea din cer.

Nu am cuvinte sa exprim durerea pe care o resimt.

A fost cea care a pregătit zeci de generatii de medici si de chimiști, a fost cea care a învățat o țară întreagă chimie prin manualul ei.

A fost cea de la care am invatat sa fim Oameni. Va multumim DOAMNA!

Drum bun spre rai”, a transmis in mediul online Carmen Bajenaru, managerul Colegiului National I.L. Caragiale Ploiesti, cea care i-a fost si eleva profesoarei”.

În anul 2015, când Olga Petrescu a împlinit varsta de 80 de ani, a primit si titlul de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti.