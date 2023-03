Un ploieștean s-a trezit cu ouă aruncate în mașină. Cum își revendică vecinii locurile de parcare de la bloc

Lipsa locurilor de parcare în zona de blocuri din Ploiești provoacă discordie între vecini, mai ales atunci când unii se cred proprietari pe spațiul din fața imobilelor. Un ploieștean a constatat, joi dimineață, că în mașina sa, dar și într-un alt autoturism din apropiere, persoane necunoscute au aruncat cu ouă.

Lipsa parcărilor în zona blocurilor, numărul mare de autoturisme, dar și lipsa reglementărilor cu privire la modul de parcare în zona blocurilor creează haos la Ploiești.

Un cititor al Observatorulph.ro ne-a relatat faptul că, joi dimineață, a constatat că în autoturismul parcat într-o parcare din apropierea blocului unde locuiește, în zona Podul Înalt, persoane necunoscute au aruncat cu ouă.

„Unii vecini consideră că sunt proprietari pe parcările de la bloc. Le marchează cu lădițe când sunt plecați cu autoturismul de acasă. Soția mea s-a întors acasă ieri seară și a găsit un loc liber de parcare la un bloc vecin. Știți problema din Ploiești cu locurile de parcare insuficiente… De dimineață am constatat că în mașina noastră, dar și într-o mașină alăturată, s-a aruncat cu ouă”, ne-a povestit un cititor al Observatorulph.ro, care ne-a trimis la redacție imagini cu autoturismul.

„Am încercat să semnalez această problemă. Am sunat la Poliția Locală, dar am aflat că nu răspund ei pentru astfel de probleme. Am sunat și la Poliție, dar trebuie să văd eu cine parchează în locul acela și apoi să depun plângere. Suntem și detectivi mai nou”, ne-a relatat cititorul Observatorulph.ro.

Parcarea de la bloc, transformată în „propria proprietate” de unii locatari

De mai mulți ani, administrația locală din Ploiești a promis că va reglementa într-un fel problema parcărilor de la bloc, cu atât mai mult cu cât unii locatari își arogă deja dreptul de proprietate pentru aceste zone, fie prin instalarea unor plăcuțe cu numărul lor de la mașină, fie prin amplasarea de cutii sau lădițe.

La un moment dat, în 2019, a fost lansat în dezbatere, chiar un regulament cu privire la locurile de parcare de la bloc, urmând ca acest lucru să se aplice după identificarea tuturor locurilor de parcare din Ploiești.

Proiectul de hotărâre viza inclusiv reglementări pentru parcările de la bloc, fiind propusă ca soluție eliberarea, contra cost, pentru locatari, a unor „abonamente tip reședință”.

Regulamentul ar fi trebuit să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2021, însă, în perioada stării de alertă, actul administrativ a fost suspendat.

Pe de altă parte, la data respectivă, regulamentul privind locurile de parcare de la bloc nu a fost îmbrățișat de toți ploieștenii.

Mulți dintre cei care nu au fost de acord cu această propunere au invocat faptul că problema reală o reprezintă nu lipsa unui regulament al parcărilor de la bloc, ci mai degrabă lipsa parcărilor în aceste zone.