Reacția cititorilor după ce utilajele de deszăpezire au defilat prin Ploiești: ”Au vrut să intimideze iarna, să nu mai ningă” :)

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ” Defilare ca în ”epoca de aur” la Ploiești a utilajelor de deszăpezire, la nouă zile de la ninsoarea care a paralizat orașul [VIDEO]”, reacțiile cititorilor noștri nu au întârziat să apară.

Duminică, 5 februarie, 30 de utilaje ale operatorului Blue Planet au defilat prin Ploiești, la nouă zile de la ninsoarea care a paralizat orașul.

Imaginile au devenit virale, iar cititorii au avut numai cuvinte de ”laudă” la adresa conducerii Primăriei Ploiești și operatorului.

Iată câteva dintre mesajele transmise de ploieșteni:

Gheorghe Cristian: Le-am văzut venind din spre Teleajen îndreptându-se spre centru pe moment mi-a trecut prin cap că este urgie în bariera bucuresti!

Lupul Argintiu: O lege utilă ar fi ca toți cei care ocupă o funcție publică, anual sa dea testul psihologic, în paralel, regulat, controale la psihiatrie.

Claudiu Dincă: Kim Jong-un de Ploiesti! Curand urmeaza decretul sa iasa si cetatenii la defilare!

Draghici Alin: Superb. La defilare stăm bine. La deszăpezire stăm prost. Când a nins, nu am văzut nici o mașină pe strada , decât după ora 11.30 , până atunci au lăsat zăpadă să se așeze. RUSINE

Petre Ionescu: Punem pariu ca dacă o să ningă zile astea, tot nepregătiți îi prinde..

George Aurelian Istrate: Am auzit că vor mai defila și de 1 Mai și 23 August, …dacă nu ninge, bineînțeles!

Mihaela Costache: Cand a fost prima ninsoare serioasa in Ploiești, unde erau utilajele de deszăpezire?

Cristian Laurentiu Iacob: E ca în zicala aia: după război, mulți viteji se arată! După ce zăpada s-a topit datorită schimbărilor climatice și a timpului, au scos de la ciorap sau de sub saltea, utilajele de deszăpezire; ce să zic!

Raducu Cristian: Cand e soare defileaza dar cand era zapada si trebuia actionarea lor nu era niciunul vai de capul lor

Olga Fistoc: Avem utilaje dar le folosesc pe uscat nu cand ninge ca se strică!!

Mariana Gaita: De ce nu au ieșit la deszăpezire tot așa cu tot arsenalul ce au vrut sa demonstreze ?

Oana Todireanu-Stan: Mai baieti dar cand a nins unde erati??? Nici urma de utilaje ….ca de obicei v-a luat iarna pe nepregatite! In ianuarie si februarie cine se asteapta sa ninga??? Asa sa ganditi in iunie si iulie ptr ca atunci garantat nu ar putea ninge! Strazi pline de gheata si zapada iar gunoaie nu mai zic….. jeg la propriu insa in centru parfum. Era un oras cat de cat ingrijit dar in ultimii ani e de nerecunoscut. Sa va fie rusine de puturosi!!

Sergiu Grigorescu: Pe soare si zapada dezghetata, iar cand a nins era toti sub nameti si nici un utilaj pe strazi. Bataie de joc

Valentin Gheorghe: Se vrea intimidarea iernii pentru a nu mai ninge ! Nu prea va pricepeti la strategii de razboi….

Daniel Alexandru Voicheci: Când a nins s-a nimerit sa fie pe pauza de 66h , asa ca nu mai criticați bieții șoferi (pamflet) . Realitatea ii alta ca pe acele căpetenii mari de la conducerea județului, inclusiv Ploieștiului i-au cam durut în 14 de tot și toate!

Alecu Marinel: După trei luni fără zăpada , nu au mai pornit! A venit iarna și nu au putut iesii din locație ! Acum le-au scos la defilare ca pe vremuri! Banii iau luat ,ce pălăria lor!!

Lucian Vultur: Ce frumos isi bat joc de noi..

Manu Ginel: Nu va mai luați de ei ca au o strategie bine pusa la punct , edilii vor sa intimideze anotimpul sa nu creadă ca au fost luați prin surprindere, lucrează la psihic …sa nu cumva sa îndrăznească sa ningă ca imediat intervine cu utilajele din dotare !!!….doar sa îndrăznească

Mariana Mihalcea: Avem cu ce , dar nu cu cine ! Poate la vara !

Mariana Perțea: Pe banii noștri e posibil orice!

Mariana Vlasceanu: Sunt dotați! La defilare când e vorba de a face ceva util sunt luați prin surprindere sau deloc….

Pascu Anton: Asta sa ne aducem aminte cine conduce. (Esalonul doi)

Mihaela Pascu: mă tem că mintea românului e cam scurtă. Altfel, e inexplicabil de ce permitem ca la preșèdinție, în Parlament sau în administrația locală să alegem mereu aceleași figuri, mai ales când aceștia au dovedit de atâtea ori cât valorăm pentru ei : NIMIC.

Gratiela Paraschiveanu: De râsu’ plânsu…ne arată că se poate, dar nu s-a vrut. Încă o dovadă de bătăie de joc la adresa ploieștenilor. Sunt lecții pe care ar trebui sa nu le uitam, atunci când mergem la vot

Tudor Vasile: Aşa tovarăşi!!!!Să vadă tot poporul că avem, dar nu le dăm şi lor, că sunt proşti