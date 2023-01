Tăieri de arbori în pădurea de la Plopeni. Explicația autorităților

În urma numeroaselor sesizări ale cetățenilor cu privire la tăierile de arbori din pădurea limitrofă orașului Plopeni, autoritățile locale au transmis explicațiile oferite de Direcția Silvică.

Comunicatul Primăriei Plopeni:

In vederea informarii corecte a populatiei si in acest sens, a indepartarii unor stiri eronate aparute in spatiul public si in mediul on-line, in legatura cu exploatarea forestiera limitrofa orasului Plopeni (partea stanga spre Ploiesti a DJ 102, de la Biserica – sens giratoriu si pana vizavi de SC Semar Trading SRL), va comunicam , potrivit adresei nr.607 din 17.01.2023 a Directiei Silvice Prahova-Ocolul Silvic Slanic, urmatoarele :

Suprafata de padure in cauza, este fond forestier proprietate a statului, administrata de catre Directia Silvica Prahova, Ocolul Silvic Slanic, Unitatea de Productie III Plopeni, u.a.99;

Punerea in valoare (marcarea) arborilor respectivi s-a facut in luna august 2021, in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic in vigoare -2020-2029 (intocmit de catre Institutul de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura Marin Dracea –Statiunea Pitesti si aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 2096/22.11.2021), lucrarea fiind denumita -Taieri progresive cu impaduriri sub masiv-, fiind in evidenta arboretelor din care se recolteaza produse principale;

Practic, conform normelor tehnice, tratamentul acestor lucrari consta in extragerea unor arbori in asa numite ochiuri de regenerare amplasate pe intreaga suprafata a arboretului in scopul instalarii si dezvoltarii semintisului sub protectia arboretului matern.

Astfel, in urma punerii in valoare pe suprafata de 19,68 ha, a rezultat un volum de 2299,49 mc ce au fost oferiti spre adjudecare prin licitatie publica;

In urma licitaiei de masa lemnoasa pe picior, cantitatea de 2299,49 mc a fost adjudecata de catre Sc Formobi Construct Srl din localitatea Varbilau, jud Prahova, incheindu-se contractul de vanzare cumparare nr. 572/02.05.2022.

Partida s-a autorizat la data de 21.09.2022, urmand a fi incheiata la data de 28.02.2023, daca conditiile meteo vor permite acest lucru.

S-a emis autorizatia de exploatare nr.A220000900333/21.09.2022, partida fiind cuprinsa in Catalogul National de Masa Lemnoasa.