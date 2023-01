Cum poți cere banii înapoi pentru apa călâie și caloriferele ”amorțite”. Sfaturile pentru locatari ale unei primării, alta decât cea a Municipiului Ploiești

În timp ce primarul Ploieștiului cere locatarilor să plătească mai repede facturile de apă caldă și căldură, o primărie de sector face apel la populație să ceară înapoi banii plătiți operatorului de termoficare pentru servicii neprestate conform contractului.

Din cauza avariilor, dar și a lipsei unui flux constant de gaze, de la începutul sezonului rece, Termo Ploiești a livrat locatarilor în mai multe zile agent termic la parametri sub cei optimi prevăzuți în contractele încheiate cu asociațiile de proprietari.

Observatorul Prahovean a publicat numeroase articole pe acest subiect, bazat pe sesizările cititorilor, precum și explicațiile operatorului și conducerii primăriei.

Zilele trecute, pe pagina de Facebook a Primăriei, Andrei Volosevici a făcut un apel la asociațiile de proprietari să plătească facturile emise de Termo Ploiești pentru apa caldă și căldură livrată în ultimele două luni.

”Din 20 octombrie furnizăm apă caldă și căldură. Au fost trei avarii, deci nu putem spune că a fost vreo sincopă majoră sau mai știu eu ce. Desigur, mai există probleme tehnice la PT-uri (n.r. puncte termice) dar pe care le-am rezolvat în timp rapid și îmi cer scuze pentru cei care la un moment dat au avut un disconfort. Problema este că, de exemplu, au fost 8 milioane de lei, 8 milioane 600 de mii facturați către asociațiile de locatari, deci către beneficiarii de termie, pentru sfârșitul lunii octombrie și noiembrie, din care s-au încheiat 5 milioane 600 (n.r. de mii de lei). Evident că în momentul acesta s-a facturat și ceea ce înseamnă luna decembrie.

Citește și Primăria Ploiești a refuzat preluarea CAF 5 în luna noiembrie. A preferat să aștepte o livrare la pachet a CAF 5 și CAF 6

Orice fel de plată, atâta cât se poate și evident înțelegând situațiile speciale de la început de an, sfârșit de an, este binevenită și ajută foarte mult. Mai ales în contextul în care, real, noi am păstrat cea mai ieftină gigacalorie și reușim să ne menținem așa. Începutul acesta este un pic mai greuț, dar nu avem sincope la nivelul furnizării și pentru a nu avea sincope la nivelul furnizării avem nevoie și de ajutorul asociațiilor de locatari” a declarat în urmă cu două zile primarul Volosevici.

În timp ce primarul Ploieștiului făcea apel la locatari să plătească facturile emise de Termo Ploiești, chiar dacă aceștia se plâng frecvent că nu au căldură sau apă caldă, Primăria Sectorului 5 făcea apel la asociațiile de proprietari să solicite ”restituirea sumelor încasate abuziv de Compania Municipală Termoenergetica București”.

Primăria respectivă a indicat și care sunt pașii și temeiul legal pentru ca locatarii să-și ceară banii înapoi pentru serviciul de termoficare neprestat de operator.

Iată comunicatul integral postat de Primăria Sector 5 pe această temă:

Anunț important pentru cetățenii Sectorului 5, afectați de lipsa căldurii și a apei calde!

ANPC a amendat Compania Municipală Termoenergetica București pentru că nu a furnizat agent termic la standarde minime de confort, deși a încasat tarifele “la preț întreg”.

Astfel, locuitorii din zonele Rahova, Ferentari, Sebastian, 13 Septembrie și nu numai, care nu au avut apă caldă și căldură, pot solicita restituirea sumelor încasate abuziv de Compania Municipală Termoenergetica București.

Iată ce pași trebuie să urmați pentru a vă recupera banii plătiți pentru servicii care nu există:

Faceți o poză la contorul de la bloc în care să se vadă temperature apei calde și a agentului termic;

Trimiteți fotografia, însoțită de o sesizare prin care solicitați compensarea facturii, la adresa: office@cmteb.ro;

Operatorul va fi obligat să restituie sumele de bani plătite de cetățeni pentru că nu a furnizat agent termic la standardele din contract.

Baza legală pentru acest demers se află în contractul încheiat între Asociațiile de Proprietari și Termoenergetica, respectiv art.6, alin.7, lit.b, art.7, alin. 3.