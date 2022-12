”Unde să îmi duc copilul să nu mai doarmă noaptea îmbrăcat ca cei de pe front?” – scrisoarea unei mame din Ploiești

Disperați din cauza calității serviciului de termoficare din Ploiești, ploieștenii încep să își asume cu nume și prenume revolta față de incapacitatea administrației publice locale de a gestiona acest serviciu. Oamenii așteaptă răspunsuri, nu facturi de apă caldă pentru apa rece furnizată.

Reproducem integral o astfel de scrisoare de protest, pe care o mamă din Ploiești și-o asumă:

”Mă numesc Popescu Cristina, locuiesc pe Bulevardul Republicii nr 191. bl 3A. Vă rog să verificați de ce de marți 29.11.2022 caloriferele nu reușesc să ajungă nici măcar la 35 de grade.

De exemplu, acum, pe 1 decembrie 2022, ora 11.40, cu temperatura de afara de 1 (UN) grad Celsius, temperatura în conducta principala este de 29.5 grade, cea mai mare de azi.

Copilul meu are deja pneumonie, nu am cum sa îl îngrijesc corespunzător în aceste condiții și asta este vina dumneavoastră (n.r.- a administrației locale). Am tot ținut radiatorul electric în priză, dar nu e normal să plătesc circa 200 lei/lună curentul electric și să dau și la „încălzirea” „primită” de la dumneavoastră.

Nu e treaba mea să rezolv problemele legate de finanțări, reparații, mentenanță etc.. Aveți conducere, aveți un întreg sistem organizat, eu vă plătesc de zeci de ani facturile la timp, fără întârziere. Am dorința să primesc servicii de calitate pentru copilul meu!

” verificăm condițiile și atribuțiile fiecărui. Va pot trimite la decontare facturile de la Electrica și chitanțele de la farmacii? Poate că am înțeles haosul din august, am răbdat în septembrie, am disperat în octombrie, am înghețat în noiembrie, dar în decembrie unde să îmi duc copilul să nu mai doarmă noaptea îmbrăcat ca cei de pe front?

Menționez că, în urma răspunsului dumneavoastră, voi încerca să fac o reclamație la protecția consumatorului și deja am adăugat și pe cei de la Observatorul Prahovean în CC, să încercăm o rezolvare rapidă și pe termen lung, să primim condiții decente. Nu pe spatele copilului meu și pe buzunarul meu să se poarte războaie sau sa primim luminițe+manele!

Mulțumesc și sper să avem și noi în case temperatura de la dumneavoastră din case!

Și dumneavoastră (Termo Ploiești și Primăriei) și primarului nostru vă doresc să aveți sănătate cât au copiii noștri pe baza celor furnizate de Termo Ploiești.”