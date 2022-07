Un nou scandal la Ploiești. Consilierii locali au aflat că Primăria nu a renunțat la clauza de confidențialitate pentru studiul de prefezabilitate al viitorul spital municipal

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați, marți, 19 iulie, la o nouă ședință a Consiliului Local, pe ordinea de zi figurând celebrul proiect privind studiul de prefezabilitate pentru viitorul spital municipal Ploiești. După ce, săptămâna trecută consilierii locali nu au fost de acord cu semnarea unei declarații de confidențialitate, mai nou au aflat că anexa la proiectul de hotărâre are în continuare caracter confidențial.

După reacția consilierilor locali ploieșteni cu privire la refuzul categoric de a semna declarația de confidențialitate pe tema studiului de fezabilitate pentru viitorul spital , lucrurile păreau să se lămurească.

De altfel, primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că s-a renunțat la declarațiile de confidențialitate, însă a precizat că acea clauză de confidențialitate este prevăzută în anexa de la hotărârea Consiliului Local aprobată din decembrie 2021.

Citește și: Reacția primarului Volosevici după ce aleșii locali au refuzat semnarea unei declarații de confidențialitate pentru studiul de prefezabilitate al viitorul spital municipal de urgență de la Ploiești

După conferința de presă a primarului Ploieștiului, inclusiv consilierii locali liberali au felicitat Executivul pentru renunțarea la clauza de confidențialitate. Surpriză, însă!

Aleșii locali au fost convocați la ședința Consiliului Local Ploiești și au aflat cu stupoare că anexa proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de prefezabilitate are, în continuare, caracter confidențial”.

Refuz categoric din partea aleșilor locali

Ședința Consiliului Local Ploiești este programată, marți, 19 iulie, însă aleșii locali susțin că vor refuza să accepte clauza de confidențialitate pentru studiul de prefezabilitate al viitorului spital municipal de urgență.

Av. George Botez, consilier local PSD: „În primul rând trebuie să remarc că nici în cel de-al 14-lea ceas, primarul Volosevici nu a înțeles ce înseamnă conducerea participativă și transparentă a unui oraș. Evident că o dezbatere a proiectului în condiții de „clandestinitate” nu poate fi admisă atâta timp cât privește cheltuirea banilor publici aparținând ploieștenilor. Dacă domnul primar își găsește adepți în cadrul Consiliului Local să discute pe mutește un proiect înseamnă că și-a găsit vocația de lider. În ceea ce mă privește prefer să mă supun legii și nu cheremului unei persoane aflate vremelnic pe un scaun de primar. Concluzia este că săracul nu a înțeles nimic”.

Gheorghe Sîrbu, consilier local PNL: „Am avut o discuție cu domnul primar și am crezut că se vor lămuri lucrurile. Eu nu am primit încă convocarea, însă nu sunt de acord cu așa ceva. Nu se poate așa ceva. Hotărârea Consiliului Local Ploiești nu poate avea caracter de confidențialitate. Primarul Ploieștiului are dreptul să promoveze proiecte de hotărâri, dar în Consiliul Local Ploiești se aprobă dacă intră sau nu pe ordinea de zi. Ședințele Consiliului Local Ploiești sunt publice și la acestea participa toată lumea. Nu se poate să împrumutăm Ploieștiul cu 200 de milioane de euro și proiectul să aibă caracter confidențial”.

Bogdan Lupu, consilier local Pro România: „Mi-am exprimat punctul de vedere de prima dată cu privire la această clauză. Acest studiu nu trebuie să fie clasificat sau un secret de stat. Dimpotrivă. Acest contract a fost semnat de o companie cu pretenții a fi Banca Mondială. Prin încredințare directă plătim 100.000 de euro din banii ploieștenilor. Prin urmare nu voi fi de acord cu o astfel de clauză care să eludeze o transparență totală asupra cheltuielilor banilor publici din Ploiești”.

Alexandru Ștefan, consilier local Partidul Prahova în Acțiune: „Evident nu sunt de acord. Am solicitat să ni se specifice exact legea în baza căreia studiul de prefezabilitate are caracter confidențial, pe ce bază legală există această clauză”