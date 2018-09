Dragnea a luat lecții de la Iliescu. De la ”droguri la penețeu”, la marijuana #rezist

Cine spunea că nu am învățat nimic în cei 29 de ani de democrație originală? Am învățat toate prostiile, de la toate scursurile care au reușit să fure o revoluție, o țară, un viitor. Manipularea ieftină încă funcționează, pentru că suntem lipsiți de educație, de spirit civic, de cele mai elementare norme de conviețuire socială.

Au puterea pentru că dețin majoritatea parlamentară. ”Piș...ul pe el de vot” a făcut posibilă această majoritate. Democratic, legal, au câștigat puterea. Este incontestabil acest lucru, pentru că mecanismele democrației nu specifică prea clar că indolența are prețul ei și că toate se plătesc nu doar prin ceea ce facem, cât, mai ales, prin ceea ce nu facem. Și n-am făcut, așa că rezultatul se vede.

Mai grav, nu am învățat nimic din istorie, din cea recentă. Am trăit-o mulți dintre noi, dar nu s-a lipit nimic. La nici 30 de ani distanță istoria se repetă. Ooo... cât de frumos... cât de mult meritam asta! Un mare pumn în gură, pentru că l-am cerut.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

De două zile se fac ”dezvăluiri incendiare” pe canalele media ale puterii. Scenariul este simplu: un personaj anonim, cu vocea distorsionată, povestește cum membrii comunității #Rezist consumă droguri ușoare în diverse case conspirative din Sibiu și București în timp ce pun la cale platforme de propagandă și de distribuire a mesajelor în vederea promovării mitingului din 10 august.

”Prima data cand am vazut acest fenomen a fost la Sibiu intr-o alta casa conspirativa in care sunt depozitate serverele cu care se fac mesaje de propaganda si rostogolirea lor in tot mediul online. Intr-o seara in aceasta locatie am observat un bol de plastic transparent, care era aproape plin cu marijuana, in jurul mesei aflandu-se Florin Badita, Angi Serban, Cristian Mihai Dide si alti membri #Rezist, care au inceput sa-si realizeze tigari cu marijuana, asa zise joint-uri. S-a stat acolo pana dimineata, casa aflandu-se in Sibiu, pe strada Crisanei, la numarul 13.

O alta casa pusa la dispozitie pentru intalniri si consum de marijuana, la care am participat, in Bucuresti pe strada Educatiei, numarul 32, unde se afla casa conspirativa, numita de ei Casa Justitiei… Am fost prezent intr-o dupa amiaza, alaturi de mine fiind Florin Badita, Angi Serban si alti membri… La un moment dat Florin Badita a scos din geanta o punga cu marijuana si a inceput sa-si ruleze tigari, aceasta intalnire durand pana la ora 22.00”, povestește personajul anonim cu voce distorsionată într-o înregistarea publicată de Luju și preluată de Antena 3.

Ok... fumează ăia de le zboară mințile din cauza creierilor prăjiți. Dar dovada? Unde e dovada? Și dacă nu e dovada, cine își asumă acuzațiile? Fără niciuna din cele două, oricare dintre noi poate spune orice, despre oricine. În fapt, acesta este și scopul: denigrează, denigrează, denigează, ceva-ceva tot va rămâne. Și ar mai fi ceva: #rezist este o mișcare. Nu toată lumea este fan #rezist, supărările pe guvernanți nu au nicio legătură cu nicio mișcare, cu vreo formațiune politică. Cu sau fără #rezist, Viorica tot analfabetă e, Dragnea are aceleași probleme, dezastrul economic este la fel de profund, bădărănia politicienilor este la fel de evidentă. În sfârșit, încolțiți din exterior și dinamitați temeinic din interior, aveau nevoie să demonizeze ceva, care să le legitimeze acțiunile monstruoase.

Scenariul a mai fost văzut la mineriade. Iliescu, pentru că așa a învățat la înaltele școli comuniste din URSS, a chemat minerii să reducă la tăcere protestele din stradă și principalele partide de opoziție, PNL și PNȚCD. Ca totul să capete credibilitate în fața needucatului dar mâniosului electorat, au filmat un Gigel ortac vorbind despre marea lui descoperire:

”Am găsit la penețeu (nr - PNȚCD) droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la peneleu (nr - PNL). Este în ziaru(l) Adevăru(l).”

Și gata! Avem nenorocirile făcute de protestatari, de opozanți, avem martorul cheie (măcar pe vremea aia puneau un Gigel în față, pentru că nimeni nu-l întreba de sănătate după), avem și organul de presă care să susțină ”veridicitatea” dezvăluirilor. Toate ingredientele unei manipulări ieftine, care însă i-a dinamitat pe susținătorii neocomunismului de atunci. Săraci, disperați, frustrați, needucați și, pe cale de consecință, ușor de dezinformat și manipulat, românii acelor vremuri au dat votul masiv găștii lui Iliescu. Dovada video:

Ce a urmat? Cu mici pauze au tot stat la guvernare. Au mituit electoratul cu trei covrigi, dar au vândut o țară, bucată cu bucată. Banii din ”marile privatizări” au ajuns la ei. Doar nu-ți faci viloace din leafa de premier, nu ai proprietăți și averi pe care nici tu nu le mai ai evidența exactă. Nu ai cum...

Am fost prea mici, prea neînsemnați în fața lor. Ne-a înghițit sistemul și ne-a redus la tăcere, de câte ori am mârâit în front. Pe mulți ne-a făcut să greșim, să plătim. Dar niciodată nu e prea târziu să te trezești, să încerci să îți repari greșelile.

Istoria s-a repetat pe 10 august. Nu au mai fost mineri, au fost jandarmi și instigatori. Nu au mai fost droguri la penețeu, a fost marijuana la #rezist. Nu au mai fost tiparnițe de dolari și mașini de scris ”automate” la peneleu, dar au fost finanțări externe pentru mitingul din 10 august. Nu a mai fost ziarul Adevărul, dar există televiziunile de casă.

Știu că niciun om sănătos la cap, cu un minim de educație nu mai ”mușcă” așa ceva. Ei sunt 3,5 milioane toți. Restul, până pe la vreo 18 milioane ar putea să se trezească.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor