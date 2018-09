Sunt bărbat și iubesc femeia, dar la referendumul lui Dragnea nu am ce căuta

Minima argumentare: este FUNDamental dreptul de a decide, de a alege dacă muști momeala unei diversiuni ieftine. Și dacă merg și dacă nu merg, persoanele de același sex tot nu au dreptul să se căsătorească în România.

Domnul Liviu Dragnea nu a născocit acest referendum pentru familia tradițională, doar pentru că îl mânca în FUND și nu știa cum să se scarpine. Domnul Dragnea a luat o decizie proFUND gândită, pentru a abate atenția de la adevăratele și gravele probleme ale României, el însuși fiind una dintre ele.

Domnul Dragnea a hotărât să cheltuiacă o sumă deloc de neglijat pentru organizarea referendumului, având drept scop modificarea Constituției și stipularea expresă a faptului că familia este formată prin căsătoria unui bărbat cu o femeie. Știe că este un subiect sensibil în România, chiar dacă este o temă falsă, dar mizează pe o jare masă ieșită la vot, pentru ca mai apoi să spună: ”Ați văzut că era o problemă importantă, că electoratul MEU a cerut tranșarea ei și eu am făcut ceea ce a cerut poporul?”

Am spus-o și în titlu că iubesc femeile. Atât de mult încât chiar am avut curajul să mă căsătoresc cu una dintre ele. Nu pot să iubesc un bărbat, deși am câțiva prieteni foarte, foarte, foarte buni. Nu amici, prieteni. Nu prea îmi vine să îi iubesc așa cum iubesc o femeie și nici nu mi-am bătut prea mult capul cu asta, mulțumindu-i lui Dumnezeu că m-am născut cu un cod genetic pe care Biblia l-ar considera normal.

Spun l-ar considera, pentru că nu am căderea să-i judec pe cei care nu sunt ca mine. Am altceva mai bun de făcut în viață, decât să îi judec pe homosexuali, însă pot spune că manifestările publice, ale unora dintre ei, au darul de a mă dezgusta. Mă refer aici la acei maimuțoi vopsiți și penibili, care țin neapărat să țopăie în public, cu chiloții trași peste pantaloni.

Cu cei decenți, care nu fac caz de orientarea lor sexuală, nu am nimic. E fix problema lor în ce FUNDătură nimeresc în dormitor. La fel de penibil ar fi un heterosexual, dacă și-ar pune budigăii pe cap și ar țopăii pe stradă. Nu orientarea sexuală te face penibil, ci felul în care te manifești.

Rezumând povestea și având la bază regula de aur a democrației, conform căreia ”fiecare este liber să facă ce vrea”, să nu uităm și continuarea firească, de bun-simț: ”ești liber să faci ce vrei, dar până la a-i deranja pe ceilalți”.

Pe de altă parte, să-i judeci pe ăștia că au (zice-se) instinctele normale CURmate de vreo defecțiune genetică, e ca și când l-ai judeca pe Dragnea că a avut CURajul să se priponească de o fătucă tip nepoțica-cucului. Iar e o chestiune de alegere și e alegerea lui. Mare mirare că mai poate, la cât de stresat e, dar pun pe seama faptului că micuța a fost încântată de Belina, insula zic.

Nu e de competența mea să judec de ce a lăsat Bombonica și a ales Păsărica, nu e treaba mea să le CURm fericirea, să frâng zborul Păsăricii Phoenix, așa că mă întorc la familia tradițională, așa cum și eu am ales să am.

În România, persoanele de același sex nu aveau dreptul legal să se căsătorească. Caz în care, de ce Dumnezeu mai era nevoie și tot bâlciul ăsta cu referendumul? Păi am spus mai sus: pentru că nenea Liviu are de astupat probleme mult mai grave, CURat-murdare!

Nu tratez superficial problema și recunosc că m-am gândit la un biet copilaș care ar fi nevoit să spună că pe mă-sa îl cheamă Vasile, că societatea nu este pregătită să se ocupe de traumele psihice provocate de umilirea unor copii puși în astfel de situații.

Deocamdată povestea cu mama Vasile este doar anecdotică, iar copilașii din România au altfel de probleme. De exemplu, a început școala și ei învață în școli care nu au nici aviz sanitar, nici autorizație pentru securitate împotriva incendiilor. Mă mai gândesc că unul din 5 copii nu are ce să mănânce la școală. Pentru eradicarea sărăciei nu se face un referendum. La așa ceva aș fi mers. Dacă pe buletinul de vot de la referendum scria ”Sunteți de acord ca țara să nu mai fie condusă de japițe și de tâmpiți?” aș fi votat DA, DA, DA și DA, convins fiind că am avea o șansă ca micuții României să nu mai sufere de foame.

Așa că, am decis: nu plec pe fenta lui Dragnea și nu merg la referendum. Asta nu înseamnă că susțin căsătoria persoanelor de aceleși sex. Susțin familia tradițională prin ceea ce fac. Adică o să merg la vot, dar la alegeri. Susțin că trebuie ca familia tradițională românească să nu mai trăiască în sărăcie și umilință, să nu mai fie gazată de jandarmi, să nu mai fie înjosită de un premier analfabet, să nu mai fie jefuită de găștile politice. Te-nCURcă, Liviu, abordarea asta? Dacă da, plânge-te la CURtea Constituțională. Ai CURaj?

