A sunat clopoțelul... ca o talangă ruginită

Nu știam ce e azi în neregulă cu mine. M-am trezit bine, am bolborosit două căni cu cafea și am făcut ceea ce stabilisem cu ai mei colegi din redacție, respectiv să ne împrăștiem prin câteva școli din Ploiești, de unde să transmitem în direct festivitățile de deschidere.

Ziua asta m-a demolat psihic. M-am dus hotărât să filmez festivitatea de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale, din Ploiești. Ca fost LMV-ist, acolo mergeam doar să furăm ”gagicile” concurenței de la Caragiale, pe care îi numeam ”gogoșari”, după aspectul matricolei pe care o purtau în perioada 80-90.

Nu mai trecusem de poarta de la Caragiale de ani buni. Arată la fel, cu excepția terenului de baschet din față. Terenurile de sport din spate au fost pierdute. Retrocedări, lipsă de interes pentru răscumpărare... bla bla.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Și... aștept să înceapă marea festivitate. Au întârziat un sfert de oră, dar era sfertul academic. Pardonabil. Am avut timp să fac fotografii, să îmi amintesc de vremurile minunate din perioada liceului. L-am prins jumătate înainte de revoluție și jumătate după. Am iubit Mihai Viteazul, pentru că merita. La fel de frumoasă era viața și la concurența noastră din Caragiale. Știam de la prietenii mei de acolo, pe care îi terorizam psihic, doar pentru că erau la liceul rival. Deh... copilării.

Recunosc, astăzi aveam ceva așteptări, deși auzisem cum se fac clasele chiar și dincolo de notele obținute la examenul de capacitate. Pe această temă o să revin cu o anchetă, în zilele următoare. Credeți-mă, merită!

În sfertul meu de oră, ușor meditativ, am privit acei copii frumoși, emoționați, dar cu speranța că au ajuns unde trebuie. Familia, societatea, toată lumea le-a insuflat ideea că trebuie să merite să ajungă acolo. Nu am auzit pe nimeni să-și pună problema dacă școala îi merită. De ce?

Pentru că a început festivitatea, iar întrebarea a căpătat sens. Festivism pur-comunist, încremenit undeva în perioada de tristă amintire. Nicio diferență comparativ cu ceea ce rememorasem. Aaa, scuze, acum a fost și un preot în deschidere. Thx God!

După Deșteaptă-te române și Gaudeamus, vine partea oficială. Să vorbească onorații invitați. Lume pestriță din conducerea liceului, din administrația locală și centrală. Festivitatea era clar pentru ei. Să fie văzuți acolo, pozați, filmați, să promită, să se c... pe ea de limbă română. Mă scuzați, dar asta au făcut, inclusiv gazda. Am filmarea, însă din respect și o oarecare jenă, pentru cele mai multe dintre cadrele didactice de acolo, nu o voi atașa acestui text. Să mă provoace conducerea să o fac. Atunci simt că o să-mi dispară jena. Este posibil să fi fost forma lor de solidarizare cu Viorica Dăncilă, să-i arate că nu e singură la greul limbii materne.

Buuun! Și au vorbit și au spus și au, habar nu am ce naiba au transmis, pentru că limbajul de lemn îmi activează o formă de autoprotecție, care nu-mi mai permite să procesez toate inepțiile. Din când în când, gazda, presupun că doamna director, le atrăgea atenția copiilor să nu se mai foiască, să nu mai caște, să nu mai nimic, până nu se termină discursurile oficialităților.

Și-o fi pus cineva problema că festivitatea în sine nu avea nicio legătură cu elevii, culmea, cu cei pentru care această zi trebuia să fie una memorabilă. Va fi, dar nu în sensul dorit de organizatori.

Pot să înțeleg până la un punct rigurozitatea. O înțeleg până la punctul în care nu mai are legătură cu esența educației, cu scopul pentru care copiii au ajuns acolo, transformându-se într-un spectacol grotesc, libidinos pe alocuri. Copiii aceștia merită să fie scoși din lumea asta hâdă, cenușie, a falsului protocol cu pretenții de educație, o lume care a produs creaturile care acum ne guvernează. ”Oficialitățile” nu au dreptul moral să le vorbească celor mici, chiar dacă, în esență, nu le spun mai nimic. Le transmit însă acea stare, care mai târziu se va transforma în ură, într-un nou 10 august.

Să le zâmbești copiilor este un prim pas către o lume pe care nu vor să o mai părăsească, din care să nu mai evadeze către facultăți din afară.

Am plecat abătut de acolo. Ajuns la redacție am scris 3-4 știri și nu am mai avut chef de nimic, gândindu-mă dacă mai e cazul să mai scriu aceste rânduri. Am făcut-o până la urmă, pentru acei copii, pentru părinții lor și cu deosebit respect pentru dascălii normali la cap, la fel de sătui de ceea ce am văzut astăzi.

Cei mai mulți dintre copiii buni sunt cu gând de plecare. Unii vor rămâne, sperând, așa cum și noi încă mai sperăm, să nu mai auzim de dureri la ”genunche”, de ”a abroga pe cineva despre vreo vină”, despre loazele la care făcea referire colegul Mihai Nicolae AICI.

PS: Am surprins imaginea care, pe lângă lipsa de conținut a discursurilor, reprezintă motivul pentru care mi-am vărsat nervii în rândurile de mai sus.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor