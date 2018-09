PNL vine cu măsuri economice pentru ziua în care va ajunge la guvernare. Gelu Diaconu, fostul șef al fiscului îi desființează pe populiștii din PNL

România nu suferă pentru că PSD este la guvernare. România suferă pentru că nu are alternativă la PSD. Genul acesta de frustrare a ținut oamenii în case și la precedentele alegeri.

Să vorbești acum despre PSD? Ce să mai spui? Țara este în degringoladă economică, condusă de analfabeți. Despre PSD vorbesc chiar cei care acum se luptă în interiorul acestui partid. Împroașcă cu tot ce au mai murdar înauntru. Toți să asiști la un asemenea spectacol grotesc, sau poți să întorci spatele și să îți vezi de viața de zi cu zi. Ai însă o problemă: oamenii ăștia chiar îți încurcă viața de zi cu zi.

Timpul trece și alegerile se apropie. Intervine disperarea, a cărei sursă este nenorocita de lipsă de alternativă. Cine să vină? Ok, nume sunt, dar nu cu numele se face treabă. Și tot aștepți de la o zi la alta să auzi propuneri viabile, alternative la programul de guvernare. E simplu: ce naiba aveți de gând cu țara asta, dacă puneți labele pe putere? Oamenii sunt dispuși, mai mult ca oricând, să iasă la vot. I-a iritat atât de tare Dragnea, încât vor vota doar ca să îl oftice și să scape de el.

Mai aruncăm un ochi prin taberele din opoziție, cu speranța că le-a mai venit mintea la cap. Ce găsim?

Să începem cu USR - și-au pus protecții la gurițe, ca să arate că sunt alături de protestatarii din 10 august. Așa, și? Un progrămel economic, când vedem și noi? O strategie pe termen scurt, care să repare toate nenorocirile psd-iste, apoi una pe termen lung, care să ne dea siguranța că o vom apuca pe un drum bun? Poate aveți, dar nu știți să le prezentați. poate nu aveți și vă rezumați doar la circuleț. Habar nu am, sau am, dar mai vorbim când veniți cu ceva serios.

PMP-ul Băsescului e pa, Pa, puiu! Era și cazul.

PNL-ul... Mda, tocmai au ieșit cu o serie de textulețe, cu pretenții de măsuri economice imediate. Nu reprezintă un program asumat de partid, dar au fost expuse prin intermediul unui comunicator al partidului, senatorul Florin Cîțu. Le redau integral, citând postarea analitico-umoristică a fostului șef al ANAF, Gelu Ștefan Diaconu:

”Necunoasterea realitatii + idealismul de biblioteca = populism pentru elite!

Domnul senator PNL Florin Citu, pe care il apreciez sincer pentru bunele intentii, ne anunta pe Facebook ca a identificat masurile (o lista intreaga) care vor transforma economia Romaniei intr-una performanta si structural stabila. Termenul de implementare incepe cu primele 24 de ore (!?) de cand ar prelua PNL guvernarea. Apoi, in primele 30 de zile (!?) ar analiza si ar lua decizia politica cu privire la o problematica extrem de complexa si stufoasa precum subventiile si ajutoarele de stat. Dupa aceea, ar schimba...cam tot!

Nu pot sa nu va marturisesc ca enunturile domniei sale imi provoaca o mare ingrijorare. In primul rand, pentru ca este un om bine intentionat, in care persoanele educate au toata increderea.

In al doilea rand, pentru ca tradeaza o lipsa crasa de experienta in abordarea implementarii unor masuri, care pot avea consecinte imediate in agravarea mostenirii lasate de PSD (dezechilibrarea indicatorilor stabilitatii macroeconomice). Practic, necunoasterea mecanismelor concrete, din viata de zi cu zi.

Pentru ca este un intelectual, m-as fi asteptat ca, din pozitia domniei sale, sa fie mai retinut si sa cada mai putin sub influenta formularilor de maxima

generalitate, datorate lecturilor “de biblioteca” sau din mass-media. Sa solicite toate datele publice necesare studierii impactului fiecarei masuri, sa le analizeze in aparatul de lucru tehnic al PNL, sa le coroboreze cu impactul celorlalte masuri si ale etapelor de implementare propuse si apoi sa ne prezinte o sinteza argumentata pe intelesul marelui public.

Si, cel mai important aspect: sa verifice cu seriozitate (!!!) daca realitatea din teren permite implementarea.

Domnule Citu, sa fim macar putin seriosi! Aveti cea mai mica idee ce impact catastrofal instantaneu ar avea, de exemplu, doar implementarea: eliminarii supraaccizei, platii contributiilor numai la veniturile din salarii, cresterii contributiei la Pilonul II la 6%, FARA introducerea altor corectii in sistem?

Ca sa nu mai subliniez un alt aspect care denota iarasi necunoasterea realitatii si manipularea (fara voie) a cititorilor: cum veti justifica urgenta implementarii, astfel incat sa dati OUG si nu lege, pe niste masuri atat de importante? Acum e OK sa guvernezi prin OUG pe chestiuni de fond, structurale?

Cat priveste “reperele importante” pe care le propune pentru guvernarea PNL, unele sunt de-a dreptul hilare si, din respect fata de dl senator, ma abtin sa le comentez public. Daca doreste, putem stabili o intalnire in care ii voi descrie punctual toate mecanismele din viata de zi cu zi, astfel incat sa creioneze o propunere serioasa si viabila.

Daca ramane insa la abordarea de tip Facebook, pentru like-urile celor din bula dansului, care n-au de unde sa cunoasca dedesubturile administrarii si ale administratiei, i-as propune un cod fiscal rescris cu doar...6 taxe frumoase, pe modelul 6 cai frumosi!”

Mai e timp, destul de puțin, dar mai e, pentru ca opoziția să se curețe de tromboniști și să vină cu ceva serios. Dragnea va pierde oricum, ducă-se! E deja istorie, chiar dacă el nu realizează sau refuză să accepte. Problema e să nu vină alții, la fel de ”capabili”.