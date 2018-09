Darius Vâlcov și-a cerut scuze pentru postarea datelor unui pacient, însă nu înțelege de ce atâta ură și dezbinare

Contestatul consiler al premierului, Darius Vâlcov, și-a cerut scuze pentru gafa făcută, prin postarea unor date medicale, cu caracter confidențial. Până aici e bine, pentru că nu-i puțin lucru să ai puterea să-ți recunoști greșeala și să prezinți scuze. Oare a înțeles pentru ce, iar scuzele nu au fost doar formale?

Declarația lui Vâlcov pentru DC News:

”"De două zile mă gândesc cum am ajuns în această situație de dezbinare, chiar si sprijinită puternic financiar din afara țării. Recunosc că prin gestul meu am contribuit la continuarea acestei lupte fără sens. Sunt un om pașnic, echilibrat, desi am experiența nedreptăților fără șir.

Totuși m-a afectat și pe mine starea de tensiune, de dușmănie. În România s-a ajuns la absurditatea „noi si ei". Noi poporul , ei conducătorii Noi români din România, ei diaspora. Noi PSD-ALDE, ei #REZIST. Absurd! În acest context se înscrie gestul meu. Îmi cer iertare pentru nesăbuința mea.

Îmi cer iertare de la toți românii pe care i-am mâhnit. Nu mă reprezintă asemenea lupte. Doresc sa fiu parte din soluție la găsirea dialogului între compatrioții mei, fie că se opun acestui guvern, fie că-l susțin", a declarat Darius Vâlcov

Să acceptăm scuzele, pentru că așa am fost educați, pentru că toți greșim și nu doar o dată în viață? Nu amestecăm aici nici procesele lui lui Vâlcov, nici programul de guvernare, nici alte ieșiri care nu au fost tocmai potrivite pentru cineva cu statutul său.

Un aspect trebuie menționat: nedumerirea lui Vâlcov față de ceea ce el numește dezbinare și ură. Este atât de simplu, încât până și Viorica Dăncilă ar înțelege. Ne rezumăm la doar un exemplu din sutele care au dus la această scindare a societății: Domnule Vâlcov, printre altele, trebuie să înțelegeți că o parte dintre români, cei care citesc mai mult decât ce scrie pe cartea de identitate, nu mai pot accepta să fie guvernați de un premier analfabet, fie și din postura de marionetă. Oamenii consideră asta un gest de sfidare din partea PSD. Este o problemă de demnitate națională și de demnitate umană. ”

... si sutele de exemple ar putea continua. Dacă înțelegeți semnificația lui și acționați în consecință, situația s-ar mai detensiona. Ați câștigat alegerile, guvernați! Dar asta nu vă dă dreptul să vă bateți joc. Cei care acum nu vă mai suportă și poate chiar au ajuns să vă urască, să știți că sunt tot oameni. Au și ei dreptul la opinie. O vor exprima la vot, nu ca data trecută când au stat în casă. I-ați convins. Oamenii când urăsc... urăsc din suflet, nu pe bani. V-ați întrebat vreodată dacă nu cumva chiar au motive?

Dacă aveți puterea să acceptați că nu aveți dreptul să vă bateți joc, să umiliți oameni, atunci e posibil ca scuzele să fie acceptate, nu doar formal. Nu o să vă iubească lumea, dar nici atât de multă ură nu vă va mai naște dileme existențiale.