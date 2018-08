Pesta porcină nu se ia la boii din Ministerul Agriculturii. Mare păcat!

De câteva zile tot privesc spectacolul mediatic grotesc al pestei porcine. Nu am pregătire în domeniu, așa că m-am apucat să ascult, să citesc, să întreb. Mi-e milă de bietele animale, dar având în vedere că oricum pentru poftele noastre animalice erau crescute, tot acolo ajungeam. Deci, soarta le-a fost doar grăbită, nu schimbată. Cu totul altceva mă preocupă...

... de exemplu, mă interesează ce efecte economice va produce. Mai iau micul vrac cu un leu, sau mă scobesc de 5 lei pentru aceeași plăcere perversă cu iz de usturoi?

Citeam comentariile la știrile despre pestă și sacrificări, postate de colegii mei, în aceste zile. La fel de nespecialiști în zootehnie, ca mine, cei care comentează înclină către oculta mondială, dătătoare peste râtul românesc. E explicația convenabilă, atunci când nu avem argumente solide, bazate pe pregătire de specialitate sau informații din înaltele sfere decizionale. Cum nu ne învârtim pe acolo, n-avem. Și zi-i... le picară pe bietul râmător românesc?

Pentru ca oculta să producă efecte, trebuia să se falsifice niște probe. Cei care susțin că virusul pestei porcine africane e doar o născocire, ca să ne bage alții pe gât fleica de import, nu iau în calcul că nu a apărut niciun producător (crescător îi mai zice), care să conteste rezultatele analizelor. Măcar unul ar fi făcut ceva tam-tam. Și vorbesc aici despre marii jucători din piață, nu despre nea Gogu, care are și el o scofiță în coteț.

Mai mult decât atât, marii producători au confirmarea că răspândirea virusului este o realitate, problema lor fiind alta: nu porcii din ferme și gospodării, ci boii din Ministerul Agriculturii, care sunt imuni la pesta porcină, așa cum sunt imuni la boala aia, de-i zice profesionalism. E o boală de cap, se ia de pe cărți, dacă le citești. Mă rog, e complicat...

„S-a greşit de la început, pentru că nu au fost împuşcaţi porcii mistreţi din Delta Dunării. S-a spus atunci că este rezervaţie, că speriem păsările, acum speriem oamenii pentru că nu o să mai avem ce mânca. Nu s-a făcut instruirea populaţiei, omul are cel mai important rol, să anunţe imediat autorităţile că a văzut un porc mort.

La noi, nu, trecea omul pe lângă cadavru şi îşi vedea de treabă. Dacă se luau măsuri radicale în Deltă, nu se mai ajungea aici. În Germania au stat cu armata în jurul marilor ferme când a izbucnit pesta, la fel şi în alte state, în Olanda au omorât aproximativ şase milioane de porci.

Nu am învăţat nimic de la alţii, pesta este de doi, trei ani în Ucraina şi noi nu am luat nicio măsură, am stat”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Caruz, unul dintre cei mai importanţi crescători de porci din judeţul Brăila.

Imaginați-vă că numitul Caruz, citat anterior, era acum în fibrilații, dacă pesta nu era pe bune. El și alții din domeniu vor primi despăgubiri. Nu se știe cât, cum, când, dar vor fi despăgubiți. Doar nu vă faceți iluzii că va da Daea din buzunarul personal.

Daea, acest geniu al agriculturii și zootehniei românești, un personaj desprins din poveștile colectivizării cu japca, un colhozist îmbibat cu seu comunist, are cel mai elucubrant discurs. Vorbește mult, prost, despre nimic. O face de oaie pe unde apare. Efectele bovinismului ministerial se văd abia acum. Ajunși în fața unei crize reale, toată armata de incompetenți cu ochii mari și umezi (de cornute nedumerite), privesc ca vițeii la poarta nouă, neștiind cum să gestioneze situația. Sper că ați înțeles exact sensul declarației lui Caruz.

Despăgubirile vor fi plătite din bani publici, adică din banii noștri, ai tuturor, nu din ai lui Daea și ai cui l-a pus ministru.

Și, ca să vă iasă din grijă, același Caruz adaugă: „Părerea mea este că pesta nu prea mai poate fi oprită, este cel mai parşiv virus, se transmite prin orice, prin oameni, animale, pe aer, prin apă, pe haine, prin păsări, prin furaje, prin unelte, prin şoareci. Există o variantă radicală. Trebuie luaţi urgent toţi porcii din gospodării, din toată ţara. Dacă nu se va proceda aşa, nu va scăpa niciun porc, din nicio fermă din ţară. Am avut cheltuieli uriaşe pentru a face protecţie, am respectat toate regulile impuse de autorităţi, de pomană.”

Să lăsam Dumnezeului oculta mondială și pe cine ne-a băgat virusachele pe rât și să ne concentrăm pe cei care i-au permis să se răspândească. Dacă eram procuror, iar răspunderea ministerială nu era un fel de porcărie teoretică, îi luam la puricat pe toți cei responsabili din minister. Dacă nici asta nu e neglijență în serviciu cu consecințe deosebit de grave atât asupra avuției private, dar mai ales a avuției naționale sau, mai mult, subminarea economiei naționale, atunci nici pesta porcină nu e boală, ci destinație turistică tip Halkidiki.