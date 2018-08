Am fost în Piața Victoriei și pot să vorbesc fără patimă

”La război, ca la război…” cu tot tacâmul: trupe în uniforme, instigatori, manipulatori, zvonistică, nemulțumiri, tactică, oameni care își fac datoria, slugi care fac datoria altora și… oameni. Oameni obișnuiți, oameni a căror vină este că au păreri, că s-au săturat de ”bagabonți”, analfabeți, fufe. Oameni care au dreptul să se exprime liber, fără să fie bătuți, gazați, udați, tocmai de cei pe care îi plătesc. Jandarmii au acționat animalic, dezonorant pentru ei, disproporționat, la grămadă, rănind oameni pașnici pentru câțiva agitatori.

Ca cetățean, contribuabil, om liber, ai tot dreptul să opinezi. Te poți lăsa cumpărat sau manipulat, sau îți poți urma drumul în viață, fără să accepți basculantele cu dejecții vărsate de politicieni, indiferent de partidul din care fac parte. La o manifestație, ca cea din 10 august, politicienii nu au ce căuta. Este genul de situație la care trebuie să asiste de la distanță și să noteze următoarele: ”dacă nu-mi bag mințile în cap și îmi bat joc de oameni, mă așteaptă același tratament”.

A fost denumit ”Protestul celor din diaspora”, dar a fost protestul tuturor celor nemulțumiți de tot ceea ce reprezintă PSD-ul și, atenție, nu numai. Oamenii ăștia au plecat din țară și pe vremea PD-L-ului, PNL-ului, a oricărui partid. Timp de aproape 30 de ani, democrația românească i-a convins că totul este o mizerie, că au fost tot o apă și un pământ. Alții, au rămas în țară. Pentru toți a fost la fel. Pe 10 august, cei nemulțumiți, sătui, s-au strâns cu gânduri pașnice, dar ferme: ”Gata! Ajunge!”

Ca la revoluția din 89, ca la oricare astfel de mișcare de protest, au apărut hienele, profitorii, jigodiile care să mânjească și să deturneze sensul, să tragă maxim de capital, care să le justifice acțiunile politice viitoare, putere și opoziție, în egală măsură. Unii din disperarea de a nu pierde tronul, alții din disperarea de a se urca rapid pe cel pe care îl visează zilnic vacantat. S-au infiltrat și au manipulat în ambele tabere.

Și… a început bâlciul! Două mase de manevră și câțiva păpușari care îi coordonau întru izbăvitoarea încăierare. Filmasem seara plecarea protestatarilor, motociclisti și șoferi, din Ploiești. Noaptea, am decis cu colegii că trebuie să plec în București. Era evident că situația va degenera. Am stat și am filmat între protestatari și jandarmi. Din când în când, între ei se interpuneau instigatorii. Fiecare tabără îi avea pe ai ei. Scopurile erau clare. Se căutau motive pentru ca jandarmii să intervină, să golească piața.

Câteva cefe late au pornit totul. A început manipularea mediatică cu galerii, ultrași etc.. O mare minciună! Sunt trecut prin multe ca să mai plec pe fente de genul ultrași și teroriști. Erau niște cefe ca alea din pozele cu Codrin la Tribunal. Nu semănau cu oamenii pașnici din piață, nu se manifestau la fel. Aveau o misiune clară. Au indeplinit-o cu success! Nu am dovezi că au fost plătiți de Dragnea sau Soros, dar de capul lor nu erau. Sunt prea tâmpiți ca să nu se rănească singuri cu bordura, dacă cineva nu le spune încotro să o arunce.

Victime? Și de o parte și de alta. Nici Dragnea, nici Viorica, nici Olguța, nici Orban, nici Barna, nici Tomac, nici Băsescu, nici Hunor, nu se regăsesc printre victime. Indiferent cum s-ar termina, ăștia se regăsesc, pe rând, doar pe listele cu câștigători. Cea mai șifonată instituție: Jandarmeria. De ce? Pentru că, în ciuda justificărilor penibile din conferința de presă de azi, nu au fost capabili să extragă din mulțime golanii, agitatorii. Să nu fim naivi. Coordonatorii lor tocmai asta așteptau: motive să spargă gașca. Ordinul a venit de la Prefectul Capitalei, o stimabilă apolitică prin statut, dar prietenă cu politicienii prin cuget și simțiri. Pe la ora 22.00 devenise certitudine ceea ce avea să urmeze. Dacă voiau, până atunci, aveau tot timpul să anihileze micile grupuri de golănași.

O întrebare simplă: dacă pe stadion, un cretin devine violent, dai cu gaze lacrimogene, pulane și tunuri cu apă în toți spectatorii? Clar, nu! Pentru că pe stadion lumea a venit la meci, nu să strice jucăria unor găști precum cele ale lui Dragnea, Băsescu, Ponta, Iliescu. Nu evacuezi toți spectatorii pentru o mână de animale. Aici însă era un alt meci, cu o miză mult mai mare, cu o miză adevărată, numită generic: viitor.

Nu reiau toată povestea incidentelor. Au făcut-o colegii mei, în detaliu. Continui însă povestea, undeva în jurul orei 1. Eram în zona Muzeul Antipa. Piața golită, oamenii ținuți la distanță, pe toate străzile care duc spre Victoriei. Golanii dispăruseră, dar și grosul manifestanților. Exista un dispozitiv de jandarmi… de toți jandarmii de care dispunea patria mama pe o rază de 100 de km. Continuau să suplimenteze efectivele de mascați. Veniseră și cei călare. Oamenii nu aveau cum să se regrupeze, mulți dintre ei fiind hotărâți să nu plece de acolo, să continue protestul.

Dinspre zona din dreapta Palatului Victoriei, câțiva protestatari au reușit să treacă de jandarmi, îndreptându-se spre Antipa. Din nou petarde de intimidare și gaze lacrimogene. De ce? Un amestec de prostie, exces de zel și ordine ale unor șefi scelerați, care într-o zi vor răspunde. Este obligatoriu să o facă!

Un copil de 16 ani, alături de părinți, la vreo 2-3 metri de mine a luat un jet de gaz lacrimogen în plină figură. Ustură al naibii. Un tâmpit, năpădit de simțul datoriei, gestionase situația cu ”profesionalism”. Nu întrebați de ce era copilul acolo, cu părinții! Dacă întrebați asta, e posibil să răspund că oamenii aceia nu vor să îl educe ca pe un șobolan tăcut, care să trăiască fricos prin unghere și să se hrănească cu resturi și indexări. Copilul lor nu are business-uri de milioane, ferme de porci, limuzine, așa cum are fiul bugetarului Dragnea. Deh, fiecare își educă odrasla cum crede. Ei încercau să îl învețe ceva despre demnitate și curaj. A usturat al naibii de rău jetul, dar a trecut. A rămas o lecție.

Sâmbătă, la prânz, când scriu aceste rânduri, habar nu am dacă oamenii mai ies și azi în stradă. Mulți au plecat prin țară, pe la casele lor. Sunt veniți din alte țări și vor să își vadă rudele. Se vor întoarce prin țările adoptive, ”plăcut impresionați” de cafteala pe care și-au luat-o pe meleagurile natale. Au spus ce au avut de spus.

Se pot scrie cărți despre ce a fost pe 10 august. Unii le vor scrie din străinătate, alții din pușcărie. Cei care mai primesc 100 de lei la pensie nu le citesc din iluzoria libertate. Vor continua să meargă cu capul plecat, să te injure pe rețele de socializare, să considere că Viorica nu e analfabetă, că e bine, că Băsescu a tăiat și Dragnea a dat. Despre demnitate nimic. Noțiunea nu există, sau e anihilată de mirosul de mici și bere ieftină.

Ca exercițiu democratic, povestea asta nu are rezolvare în stradă, ci la urne. Poate apar și alternative, deși deocamdată nu se întrezăresc. Cui îi mai e lene să voteze, să se împace cu ideea că merită întreg arsenalul de gaze lacrimogene de la jandarmi, de gaze de la colonul de politician îmbuibat, de gaze de șist date moca la straini, de tot felul de gaze. Ei le cer…

Am ajund în Ploiești după ora 3 dimineața. Îmi tremurau picioarele. Nu de oboseală, ci de un amestec de nervi și frustrare, iar asta mă face să mă bucur, pentru că nu m-am dezumanizat. Dacă vor protesta și azi, mă duc să mai fac un live. Gazele nu te omoară și nu mă pot plânge, că doar sunt fumător, obișnuit să îmi fac rău singur, și fără ajutorul jandarmilor; iar tunurile cu apă te mai răcoresc pe canicula asta.