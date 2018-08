Petrolul, pruncul și șacalii. A-nceput și Liga 2...

Așa cum a început, că am văzut cu toții! De-abia mă mai liniștisem de nervi după sperietura cu turnicheții, că era să începem sezonul la Strejnic, noroc cu Lucian Rădulescu (care își leagă destinul de Petrolul de la Bercea încoace), de a făcut ce era de făcut din noua postură de la CSM. Sau după jocul fleșcăit cu Snagovul, ce era chiar să ne bată, echipă redutabilă, nici vorbă, spaima ligii, construită doar de managerul Vivi Răchită în persoană.

În fine, mă mai calmasem, intru însă pe Facebook și prima postare pe care o văd, a unui suporter cunoscut al Petrolului, ce stătea până mai deunăzi în lojă, văd că nu și-a mai prelungit, prima postare așadar de care dau: „C Vlad ar trebui sa demisioneze ( se poate intoarce in Liga 4 ) Este nevoie de un Vivi la FCP”. Nici nu-mi termin cafeaua, și – din scroll în scroll – iete-l și pe un domn, Albu Mircea, care de pe un cont mai mult ca sigur fake, dă un link către un articol nesemnat de pe sportprahovean.blogspot.com, cum că lui Cristi Vlad îi fuge pământul de sub picioare și având nevoie disperată de trei puncte în meciul cu Balotești, e chiar dispus să pună la bătaie 30 000 de euroi, ca să cumpere meciul.

Gata, nu mi-a mai trebuit nici cafea, nici nimic, eram treaz. Stai, frate, abia a început sezonul, nu știu dacă vă mai amintiți că nu este primul sezon început cu un egal, dar care s-a încheiat cu o promovare. Încep să mă gândesc și să le pun cap la cap... dar să le iau pe rând:

O parte din suporteri, mai exact cei din P1, îl interpelează după meci pe Leo Grozavu vis-a-vis de meciul slab al echipei. Aceeași suporteri care ne răsfață încă din sezonul trecut cu mesaje la adresa Veoliei și a conducerii. Jurnalul Prahovean, nu mai știu exact al cui este, parcă al domnului George Botez, nu scapă ocazia și, sub semnătura doamnei consilier local PSD, Cristina Iancu, publică pe 4 august un material amplu din care aflăm că: „Ceea ce nu înţelege Leo Grozavu, este că fanii Lupilor Galbeni sunt speciali, sunt printre cei mai pătimaşi din România şi au dreptul de a-şi spune părerea despre jocul echipei la orice oră doresc ei. Şi asta, pentru simplul motiv, că clubul a trăit financiar din eforturile suporterilor până la venirea finanţatorilor de la Veolia.” Pac, limbuța! Trebuie specificat că sub generalizarea „suporterii” (când de fapt vorbim numai de unii suporteri, din P1) se ascunde o manipulare, fiindcă cei mai mulți suporteri s-au dus acasă sau la bere, nu au interpelat pe nimeni. Pe de altă parte, suporterii care au finanțat echipa la început strângeau bani și dădeau mese jucătorilor la Pomul Verde, adică locul unde se întâlnesc mulți care acum stau, de fapt, în alte sectoare ale stadionului.





Articolul pomenit, „Ce înţelege şi ce nu înţelege Leo Grozavu, actualul antrenor al Petrolului” face parte dintr-un brusc revival al interesului Jurnalului Prahovean față de Petrolul. Într-o singură zi, pe 4 august, apar două materiale din pixul doamnei Iancu, ambele foarte vehemente la adresa lui Leo Grozavu și, implicit, a conducerii care l-a adus – pretextul: jocul slab, egal cu Snagov etc. Ar fi fost aduși jucători, aflăm, cu salarii mari pentru liga 2. Înseamnă că doamna Iancu a văzut contractele nou-veniților și nu ne spune și nouă mai multe. Pe de altă parte, din 29-30 mai, de când cu scandalul „exclusiv” declanșat de aceeași ziaristă, cum că Veolia e în negocieri cu investitori care să preia Petrolul, Jurnalul Prahovean nu prea s-a interesat de soarta echipei: a mai fost și un stagiu de pregătire, de exemplu, din care alte publicații prahovene au tot relatat, au dat imagini, Jurnalul se afla însă în cruciadă cu Dobre, n-avea timp de de-astea.





Pe 2 august apare în Ziarul Incomod un interview cu Vivi Răchită, care, în nota obișnuită, aruncă vorbe ca „trădare”, „Dan Capră”, „respect față de proiectul suporterilor”, adică vorbește tocmai domnia sa de funie în casa spânzuratului. Oricum din interview se desprinde că Petrolului i-ar prinde bine un manager mai bun decât Cristi Vlad. Vivi Răchită și-a încetat colaborarea cu Snagovul în iunie și se pare că nu are în momentul de față nici un contract, deși același Jurnal Prahovean specula în numărul din 31 iulie că ar fi pe lista de plată a primarului Dobre. Ziarul Incomod a început de curând o campanie contra lui Madălin Mihailovici de la Veolia (și Petrolul), pe niște chestii cam abracadabrante, dar, în fine, treaba lor... numai că scot la înaintare binevoitori de genul Vivi Răchită, care de când s-a despărțit pe cale amiabilă de Dan Capră tot iubește Petrolul prin presa centrală și locală; cum îl prinde, cum îl iubește.

Sub principiul sănătos că „după alegeri e înainte de alegeri”, Jurnalul Prahovean... pardon, PSD a început încă de la finele sezonului trecut campania electorală. Parte integrantă, normal, bunul forte al ploieștenilor, Petrolul.

Aici orice candidat politic cumsecade are o pâinică de popularitate de păpat. În ziarul nu mai știu cui, parcă al domnului Botez, consilierul PSD Iancu a declanșat un shit storm în mai prin „șopârla de presă” (după cum o califica într-un comunicat Uniunea Suporterilor Petroliști) cum că Veolia pleacă de la Petrolul.

Domnul Botez, care prompt a dat link-ul pe contul dumnealui de Facebook... of, of, of, numai domnia sa știe ce-a pățit cu suporterii... bine, i-a mai blocat pe unii, pe alții, dar tot n-a reușit să le-nchidă gura la toți. O vreme nu prea mai auzim de Petrolul prin Jurnalul Prahovean, deși de exemplu avem știrea îmbucurătoare că s-a rezolvat cu baza de antrenament. Faptul nu o fi picat prea bine – din motive cunoscute – consilierilor PSD, deci nici Jurnalului.

De aceste observații se leagă postările aberante cu trucări de jocuri de pe conturi fake – metoda KGB înveterată de a stârni zvonuri de orice fel ca să dai de furcă celor atacați să le demonteze și să-i ții sub presiune. Ziaristul Cătălin Stavri de la Ziarul Incomod mai zice că Mădălin Mihailovici ar fi încercat printr-un contract de publicitate să îi mituiască: în context nu lipsește, evident, numele Petrolului.

Tot Ziarul Incomod speculează cu imixtiunea lui Mihailovici în alegerile FRF. Pe de altă parte ni se arată cât de bine îi merge stadionului sub administrarea CSM, gazon refăcut în regim de urgență, problemele ridicate de Jandarmerie pentru licențiere, rezolvate în doi timpi și trei mișcări. Intersant.

Hai să le legăm: Pruncul Petrolul s-a făcut mare. E puternic, frumușel și, mai ales, cu părinți adoptivi cum e Veolia, un frumos viitor îl așteaptă. Fapt ce atrage șacali, care profită de nemulțumiri ale unor suporteri, onești și fideli de altfel, față de actuala conducere, mai exact, Cristi Vlad.

Ok, sunt într-adevăr o sumedenie de stângăcii și derapaje, dar omul are două promovări consecutive. Pe fondul acestor nemulțumiri, începe unor cercuri politice din urbe să le cam treacă prin gând că frumușelului Petrolul i-ar face bine un mariaj cu pițipoanca CSM atât de grijulie și atentă, sub nășia PSD-ului, de bună seamă, căruia nu i-ar mai strica nițel capital politic obținut din atitudinea părintească față de clubul de suflet al ploieștenilor: că bază de antrenament i-au oferit, chiriile pentru folosirea stadionului sunt cât se poate de umane, spațiul pentru muzeul Petrolului s-a rezolvat imediat etc.

Deci merge. În drumul acestei căsnicii de poveste stă însă socrul mare, Veolia (cu Mihailovici și cu omul lui, Cristi Vlad), așa că dă-i și luptă și luptă și dă-i, ba în Vlad, că e mai ușor de apucat, ba în Mihailovici, ba în Veolia, că și-așa au procese cu Primăria. Iar „suporterii” (toți, fără excepție, evident), nuntașii, fac și ei gât pe unde pot, ca să nu-l oftice pe nașul mare, care până de curând avea Pub, unde se mai întâlnea lumea să pună zi de zi lumea Petrolului Ploiești la cale.

Întrebarea pe care mi-o mai pun – și după aia îmi iau cheile și plec la muncă – oare domnii or vrea marca Petrolul înapoi, ca să-și facă club? Nu cred, ce mare lucru, pot rezilia oricând contractul de cesiune... nee, eu cred că domnii vor echipă de Liga 2 de-a gata... hehee, parcă astfel îți stă pe Facebook cu un prunc bucălat, roșu în obraz și frumușel în brațe, decât cu șoarecul ăla abia născut, dihăinat de foame, de acum doi ani...